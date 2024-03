Alejandro Estrada es fuertemente criticado por supuesta agresión a Nataly Umaña

El actor cucuteño es acusado de agresión a Nataly Umaña durante su visita a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

En un episodio controversial en La Casa de los Famosos Colombia, el actor Alejandro Estrada ganó relevancia por su confrontación con Nataly Umaña, su esposa durante más de 12 años.

Te puede interesar: Juan Diego Alvira reveló los trucos para mantener un matrimonio estable y fuerte

Este suceso ocurrido en el capítulo del domingo 10 de marzo no solo ganó notoriedad por el fin de la relación de los actores, sino que ha generado comentarios sobre una posible agresión por parte del cucuteño a Umaña.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La visita de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’ generó un debate en las redes sociales - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La acción que ha generado mayor polémica es cuando el actor, en una aparición sorpresa en el set de grabación del reality show del Canal RCN, se acercó a Nataly Umaña, que estaba obligada por las reglas del juego a permanecer inmóvil por la dinámica de “congelados”, le agarró el rostro de manera brusca antes de expresar su decisión de separarse, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de agresión física.

Te puede interesar: Diego Cadavid sería Darío Gómez en la novela que prepara RCN sobre ‘el Rey del Despecho’: estos son los detalles

Esta intervención del actor cucuteño no solo destacó por sus palabras, sino por la manera físicamente controvertida con la que se dirigió a Umaña, provocando una oleada de reacciones en redes sociales y entre los televidentes del programa.

Los usuarios criticaron a Alejandro Estrada por la manera que agarró el rostro de Nataly Umaña - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Usuarios en las redes sociales mostraron su descontento, con comentarios que resaltan, “la mayoría de comentarios justifica cómo le coge la cara de una manera agresiva, donde ella no puede hacer nada, porque le fue infiel. Gente se lo pudo decir sin tocarla” y “no justifico el cacho, pero ¿les parece normal como Alejandro Estrada le agarra la cara a Nataly?”, reflejando una preocupación generalizada por los comportamientos abusivos.

Te puede interesar: Este es el esposo de Alejandra Giraldo, con quien lleva más 12 años: “Vivo enamorada de mi familia”

La declaración de Alejandro Estrada durante su intervención en La casa de los famosos reveló su dolor y frustración, mencionando, “ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, y siempre pensé que superaríamos cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras que nuestra relación venía muy mal, porque fue algo que se pudo haber hablado en privado antes o después”, y entregándole a Umaña un anillo como símbolo del fin de su relación.

A pesar de las buenas intenciones que pudieran percibirse en sus palabras, la acción concreta de agarrar el rostro de Umaña se ha sobrepuesto en la opinión pública, generando un diálogo sobre la violencia física. “Gracias por todo, te amo y sé feliz. Ojalá esto que está sucediendo cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe lo que tú valoras en la vida. Hasta siempre, hasta nunca”, añadió el colombiano.

Si bien Estrada expresó su deseo de tratar el tema de su relación en privado una vez que Umaña saliera del programa, evidenció una realidad diferente al entrar al programa y llevar sus asuntos personales a la audiencia nacional.

Otros comentarios especulan que la actriz ibaguereña habría sufrido de maltrato durante su relación con el cucuteño: “Lo siento, pero muchas palabras de Alejandro Estrada me hacen creer que ella sufrió de maltrato psicológico y no lo quiere aceptar y más como el la cogió de la cara” y “Acabo de ver el video donde Alejandro Estrada le agarra la cara a Nataly Umaña y me pareció terriblemente violento. La vieja hizo algo que no estaba bien pero ese gesto del man deja mucho que desear”.

Por otra parte, algunos internautas defienden a Estrada y lo catalogan como un caballero, sin embargo, todos los usuarios no piensan de la misma manera: “No sé qué relaciones tienen ustedes, pero un man que me agarre la cara así en “su mejor versión”, ante todo el mundo... no le veo lo “caballeroso”. No te compro que tenían bonita relación esos dos”.