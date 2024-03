Ricardo Quevedo confesó que lo invitaron tres veces a un ‘reality’: por esto no fue

Ricardo Quevedo es uno de los comediantes más conocidos de Colombia - crédito @cejasplobladas/Instagram

Los de la culpa estrenarán su película el 21 de marzo de 2024 y algunos espectadores se preguntan quiénes conforman ese grupo.

Sus integrantes son los conocidos humoristas Ricardo Quevedo, Gustavo Bernate, Iván Marín, Tato Devia, Santiago Rendón y Henry Delgado. Ellos integran el elenco del programa de humor que se transmite por YouTube.

Aunque es un formato talk show, en el que cada uno de los integrantes responde a una situación hipotética planteada, también se ha convertido el espacio para que varios de ellos revelen detalles de su vida.

Ese fue el caso de Quevedo, que en el episodio estrenado el 11 de marzo, titulado Nos DEPILAMOS el j0p0, se refirió a cuando recibió con insistencia la invitación del canal RCN para participar en MasterChef Celebrity, pero que en cada una de las tres ocasiones que le pidieron estar, decidió rechazar la propuesta.

En el capítulo grabado en el Teatro México, el moderador (Rendón) preguntó cuál sería la razón por la que cada uno cree que en algún momento podría acabar en la cárcel. Ante la pregunta, Marín dijo que “por algún delito culinario. Por eso nunca he ido a MasterChef. Me iría como un culo por allá, tanto que Jorge Rausch me declararía criminal internacional, la Interpol me buscaría por querer hacer una boloñesa con hígado o algo así”.

Así mismo, Ricardo Quevedo respondió que en su caso sería igual: “Me pasa lo mismo. A mí me han invitado tres veces a MasterChef y siempre he dicho que no, por recomendación de la gente cercana a mí. Me dicen: ‘No, tú allá sí duras un día’, porque a mí sí me importa un culo todo”, expresó, teniendo en cuenta que su esposa, Liss Pereira, sí participó en la competencia.

Asimismo, añadió que si le dijeran que no a sus platos, respondería con mal genio. “Entonces cocine usted, ¿no que es chef? Tan marica, lo que hay es esto, ¿no se lo va a tragar?”, concluyó.

¿Quién es Ricardo Quevedo?

Ricardo Quevedo es un reconocido comediante colombiano, nacido en Bogotá. Desde su juventud mostró un gran interés en la comedia y el espectáculo, lo que lo llevó a estudiar actuación y a incursionar en el mundo del stand-up. Conocido por su humor sarcástico y su capacidad para encontrar comedia en las situaciones cotidianas, Quevedo ha sabido ganarse el corazón del público tanto nacional como internacional.

Su carrera como comediante despegó cuando comenzó a presentarse en bares y teatros pequeños, donde sus actuaciones destacaban por un humor inteligente que no dudaba en abordar temas de la vida diaria, relaciones de pareja y peculiaridades de la sociedad colombiana. Su popularidad creció rápidamente gracias a su participación en programas de televisión local como Los comediantes de la noche, donde sus monólogos y su estilo desenfadado lo distinguieron.

Ricardo Quevedo ha sido parte de varios proyectos televisivos importantes en Colombia, incluyendo participaciones en series y programas de comedia. Además, ha tenido éxito en plataformas de streaming como Netflix, donde especiales de comedia como Hay gente así y Los amargados somos más han recibido críticas positivas, permitiéndole alcanzar una audiencia global.

A lo largo de su carrera, Quevedo ha demostrado ser un versátil comediante capaz de adaptarse a diversos formatos y medios, desde actuaciones en vivo hasta apariciones en pantallas grandes y pequeñas. Su habilidad para conectar con el público y hacer reír a personas de diferentes culturas y edades lo ha consolidado como uno de los comediantes más influyentes de Colombia.

Además de su trabajo en comedia, Ricardo Quevedo ha expresado su interés en abordar temas sociales a través de su humor, utilizando la risa como una herramienta para generar conciencia y reflexión. Su compromiso con su arte y su deseo de innovar constantemente lo mantienen como una figura relevante en el panorama del entretenimiento latinoamericano.

En resumen, Ricardo Quevedo es un talentoso comediante colombiano cuya carrera está marcada por un humor único y una constante búsqueda de conectar con su audiencia a través de la comedia. Su trabajo no solo lo ha hecho famoso en Colombia, sino que también ha trascendido fronteras, consolidándolo como uno de los comediantes más destacados de habla hispana, gracias a su colaboración por años con Comedy Central.