Colombiano que luchó en Ucrania relató su experiencia tras regresar al país: “Yo no volvería”

Militar reservista habló después de haber regresado de la guerra en Ucrania y dijo que buscaba una mejoría económica para su familia - crédito EFE/ Mario Caicedo

Naín Santana Ramírez, un colombiano de 37 años, regresó en los últimos días a su hogar en Barranquilla tras defender a Ucrania durante ocho meses en la guerra contra la invasión rusa.

La decisión de Santana de alejarse de su país, junto con algunos compañeros, y viajar a Ucrania para luchar contra Rusia la tomó por buscar oportunidades económicas para mejorar la situación de sus familias.

Santana Ramírez, que previamente se desempeñaba como reservista y trabajaba en el programa de la Unidad de Protección, explicó que su travesía incluyó un reentrenamiento en el país europeo. El militar habló en Noticias Caracol acerca de su experiencia en esa guerra.

En el medio antes mencionado, Santana contó que tras una ardua experiencia de ocho meses en el frente, combatiendo contra las fuerzas militares rusas en Ucrania, Naín Santana Ramírez regresó a Barranquilla, siendo uno de los sobrevivientes de un grupo inicial de diez voluntarios colombianos que decidieron tomar las armas en este conflicto lejano. La dura realidad de la guerra marcó profundamente a estos hombres; desafortunadamente, cinco de sus compañeros perdieron la vida en el conflicto.

En el proceso de reflexión sobre su experiencia en el campo de batalla, Naín Santana Ramírez comparte una perspectiva madurada por el rigor de la guerra y el alivio de su retorno seguro a casa. Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar al combate en Ucrania, su respuesta fue negativa y expresó una reconsideración de las estrategias para enfrentar las adversidades económicas. Santana Ramírez, a partir de su propia vivencia, aconseja cautela y una reflexión sobre las alternativas para buscar el sustento familiar.

“Si ya Dios me dio la oportunidad de regresar a mi casa, no, personalmente yo no volvería. Yo les recomendaría a las personas que primero mediten si puede haber otra manera mejor de buscar sustento para el hogar”, dijo Santana en la entrevista con Noticias Caracol.

La descripción que ofrece Naín Santana Ramírez sobre su experiencia en el conflicto armado en Ucrania, marcada por intensos bombardeos y la omnipresencia de drones kamikaze. Este escenario de guerra, según relata, lo llevó a “encomendarse en todo momento a Dios” para hallar fuerza y protección.

Por otro lado, desde el hogar, la familia vivió este periodo con una mezcla de esperanza y angustia profunda, como reflejan las palabras de Gloria Ramírez, madre de Naín. La felicidad y alivio que siente al tener a su hijo de regreso en casa después de casi nueve meses de incertidumbre subrayan la tensión y el temor latente a la pérdida que las familias de los combatientes experimentan durante estos conflictos lejanos.

Otro militar que estuvo combatiendo en Ucrania se refirió en redes sobre su experiencia en los enfrentamientos en Bajmut, una región conflictiva del Dombás, describiéndola como “suena sabroso”. Esa afirmación generó en su momento un debate en las redes sociales, por la percepción de los combatientes colombianos que deciden involucrarse en conflictos internacionales.

La expresión de un soldado colombiano sobre su experiencia en combate desata un intenso debate en las redes sociales, subrayando la división de opiniones sobre la implicación en conflictos internacional - crédito @Colombia Oscura / X

En otra historia de connacionales en el frente ucraniano a mediados del mes de febrero se conoció un video en el que uniformados colombianos rinden homenaje a un compañero caído. En las imágenes se ve a dos soldados recordando a uno de sus compañeros que, según sus palabras, murió combatiendo contra las tropas rusas. “Regresando de misión, un poco tristes, volvimos incompletos. Nos han matado a un hermano, a un compañero”.

En relación con el tema el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov durante la conferencia del décimo aniversario del golpe de Estado en Ucrania, dio unas declaraciones en las que advirtió sobre el papel de los mercenarios en conflictos como el que enfrenta Rusia contra Ucrania, y señaló específicamente a Colombia y a otros países latinos como potenciales exportadores de violencia, resaltan una preocupación creciente en el ámbito internacional, por soldados de estas nacionalidades que están participando en el conflicto que se desarrolla en esa parte del mundo.