Lujoso detalle del streamer a la barranquillera - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

La relación entre Aida Victoria Merlano y Westcol ha sido objeto de muchas críticas por parte de algunos usuarios en las redes sociales desde su reconciliación en diciembre de 2023.

Esta vez, en medio de la celebración del 8 de marzo el streamer sorprendió a su pareja con un lujoso brazalete como regalo.

A través de sus redes sociales, Westcol publicó una historia en su cuenta de Instagram en el que mostró el lujoso accesorio en la muñeca de la barranquillera.

Con el mensaje ¡Feliz Día de la Mujer a MI MUJER”, y en el fondo la canción Pienso en Ti de Arcangel, evidenció el regalo para su pareja. En las imágenes, se pudo evidenciar cuando el influencer paisa ponía el brazalete y Aida Victoria lució totalmente el accesorio.

Westcol dio un regalo de lujo en el Día de la Mujer a Aida Victoria - crédito rastreandofamosos/Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos de los seguidores dieron bueno comentarios al lujoso regalo, como otros que criticaron el detalle: “Tan ordinario todo como ellos dos”; “Eso lo venden en aliexpress”; “Está muy ella, es exótico pero bello, grande pero bello, y eso sí, muy brillante”; “Para los gustos los colores , personalmente no es una prenda de mi gusto pues me parece muy grande para mi muñeca , pero mínimo debe ser de oro y diamantes”; “Lo único q pueden presumir ese par de angelitos”: fueron algunos de los mensajes.

En medio de su relación amorosa, para el Día de San Valentín, 14 de febrero, la creadora de contenido sorprendió con la noticia de que el streamer y ella habían conversado sobre la posibilidad de tener hijos.

Entre los detalles que dio la barranquillera fue que antes de tener a un bebé, le gustaría contraer matrimonio con Westcol, que podría producirse antes de que finalizara el 2024.

En esta fecha, el influencer dio una promesa de amor en sus redes sociales, Westcol decidió dedicarle unas emotivas a Merlano Manzaneda, en la que agradeció la conexión que existe entre los dos.

“Qué chimba conectar con una mujer que apunte a lo mismo que uno, que no ande de fiesta en fiesta, que quiera salir adelante, que verdaderamente quiera trabajar por su futuro”, señaló.

La influencer respondió varias preguntas de sus seguidores - crédito aidavictoriam/ Instagram - @westcol/ Instagram

Entre líneas, el paisa agregó lo afortunado que era de encontrar gente como Aida Victoria, que lleguen a sus vidas a sumar en lugar de restarle, por lo que concluyó su mensaje con: “Por eso estoy agradecido con la vida”.

Aida Victoria Merlano respondió si deja que Westcol, su pareja, esté con otras mujeres

A pesar de enfrentar críticas en las redes sociales respecto a su relación, Merlano y Westcol optan por ignorarlas y continuar viviendo su amor como lo han hecho hasta ahora, sin dejarse afectar por los comentarios negativos.

Sin embargo, a pesar de su postura, muchos seguidores muestran interés en la relación de la modelo y no dudan en preguntarle al respecto. Aida Victoria, en su característico estilo, no duda en responder a estas preguntas. En los últimos días, la barranquillera realizó una dinámica en su cuenta oficial de Instagram donde interactuó con los usuarios y respondió a varios cuestionamientos que le plantearon.

Una de estas fue: “¿Verdad que usted deja que Westcol se coma otras viejas?”. Como era de esperar, la influencer no dudó en contestar y mencionó que, por ahora, su relación “está demasiado prendida”

“No, ninguno ha estado con otras personas desde que estamos juntos. Ahora, yo soy súper abierta y me gustan las mujeres también. Seguro un día experimentamos, pero en estos momentos todavía la relación está demasiado prendida, no se nos ha antojado meter a otra mujer”, detalló la influencer en sus redes sociales.