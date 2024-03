Así luce Yesica Yuyeimi, la novia de Suso ‘El Paspi’

Ella es la novia de Suso ‘El Paspi’ -crédito redes sociales

El reconocido personaje Suso ‘El Paspi’, interpretado por el comediante y presentador Dany Alejandro Hoyos, sorprendió al público al compartir pantalla con Yesica Yuyeimi, su novia dentro de la ficción. Este personaje, encarnado por la actriz y presentadora Andrea Zuluaga, ha logrado captar la atención de los televidentes tanto por su particular manera de hablar como por la química que comparte con Suso.

Te puede interesar: Se acerca el final de ‘Rigo’: estas serían las fechas de los últimos capítulos de la telenovela

En una reciente aparición en el programa Día a Día de Caracol Televisión, Yesica Yuyeimi habló de su vida fuera del foco público y de cómo surgió el amor entre ella y Suso, revelando que se conocieron cuando él trabajaba de mesero y le pasó su número telefónico de una forma bastante peculiar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yesica Yuyeimi es la novia de Suso El Paspi @diaadiacaracoltv/Instagram

La entrevista, llevada a cabo por las presentadoras Carolina Cruz, Carolina Soto y Carolina Gómez, permitió a los espectadores conocer más sobre la relación de esta singular pareja. “Nosotros nos conocimos en una discoteca de Chupamestepenco y en ese entonces él era mesero, entonces me pasó el teléfono detrás de la factura para que nos viéramos”, comentó Yesica, que además destacó el sentido del humor de Suso como una de las cualidades que más la enamoraron. “Él me enamoró con esa mirada tan hermosa y espectacular, y también con su sentido del humor, pero creo que él siempre me ha hecho ver cómo no es. Yo no soy brava”, afirmó.

Te puede interesar: Zulma Rey se destapó sobre la relación en la que fue maltratada: “Hay mucho que sanar”

Asimismo, Yesica Yuyeimi reveló las razones del porqué no había salido ante las cámaras: “Yo no había salido (públicamente) porque yo me dediqué al hogar. Es que yo no soy como esas influenciadoras ni como esas muchachas que presentan o se mantienen pegadas al celular”.

Andrea Zuluaga interpreta a Yesica Yuyeimi, novia de Suso El Paspi -crédito @andreazul.1/Instagram

Andrea Zuluaga, por su parte, ha expresado su gratitud por la acogida que ha tenido su personaje. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, agradeció tanto al equipo de Caracol Televisión por su profesionalismo, como a Dany Hoyos por ser un excelente compañero en escena. “Gracias por el recibimiento a Yesica Yuyeimi. Gracias por el tiempo, la paciencia y sobre todo la confianza que ha depositado en mí”, compartió Zuluaga.

Te puede interesar: Apareció la novia de Culotauro, quien anda de romance con Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’

“Dany Hoyos, gracias por ser un excelente compañero en escena, por su alegría, ocurrencias, amor y transmitir todo esto al público (...) Agradecida con el equipo de Caracol TV, como siempre tan profesionales y con un don de gente maravilloso. Gracias a mi familia y amigos. Gracias a todos los que estuvieron ahí, a los que no pudieron ir pero me apoyan desde la distancia, a los que disfrutan mi proceso y se divierten con lo que hago”, agregó la antioqueña de 33 años, enfatizando además el apoyo recibido por parte de su familia, amigos y seguidores.

Andrea Zuluaga se convirtió en la novia de Suso y ganó 20 millones de pesos en un concurso realizad en ‘The Suso’s Show’ -crédito @andreazul.1/Instagram

Recordemos que la actriz y humorista Andrea Zuluaga fue elegida para dar vida a Yesica Yuyeimi, la icónica novia del popular Suso el Paspi. Esta decisión se llevó a cabo en un riguroso concurso en el que participaron varias aspirantes. La victoria de Zuluaga no solo le otorgó un prominente lugar en el corazón de los seguidores del programa, sino también un premio de 20 millones de pesos, otorgado por Caracol Televisión.

“Yo dije, la novia de Suso es como Sofi, pensé en cambiarle varias cositas y mandar el casting. Creé el libreto, me puse en los zapatos del personaje y lo terminé de construir, pero era un personaje que yo tenía hace 3 años, entonces no era tan difícil”, expresó en su momento Andrea en una entrevista para Q´hubo Medellín.

Suso, El Paspi mostró a su novia Yesica Yuyeimi -crédito Colprensa

El personaje de Suso ‘El Paspi’ ha logrado consolidarse como uno de los favoritos entre el público colombiano, gracias a su humor y a la forma única en que aborda las entrevistas con distintas celebridades en su programa The Suso’s Show.