Shottas continuarán en mesa de diálogos en Buenaventura, pero con condiciones: así fue fuerte respuesta a los Espartanos

El acto de instalación de la mesa fue liderado por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes de la Iglesia católica - crédito OACP/X

Con una corta, pero contundente misiva, el grupo los Shottas le salió al paso el jueves siete de marzo de 2024 a los señalamientos hechos por los Espartanos y, contrario a la determinación tomada por sus adversarios, ratificó que continuará en la mesa de negociación instalada por el Gobierno nacional, como parte de los diálogos que hacen parte de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Queremos sentar nuestro precedente y que en el tiempo no se haga sorpresivo nuestro actuar, informando que de manera unilateral decidimos no seguir participando en las mesas de diálogos por la paz en Buenaventura, aclarando que no es una decisión arbitraria, sino la consecuencia de todo el tiempo que se ha perdido en los diálogos y la falta de compromiso del grupo Shottas en las mesas”, manifestaron.

Con este comunicado, Los Espartanos anunciaron que no seguirán negociando con Los Shottas, por lo que está en riesgo la tregua en Buenaventura - crédito Infobae Colombia

En respuesta, los Shottas negaron que tenga nexos con entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en pro de beneficiarse con capturas y procesos judiciales, como lo denunciaron en redes sus rivales, al anunciar su deseo de no continuar con el proceso. Al punto que lo calificaron como una medida “desesperada” para generar un impacto negativo en esta banda criminal.

“Rechazamos y desmentimos las falsas acusaciones del grupo Los Espartanos, ya que nuestra organización Shottas no tiene ningún tipo de alianzas con grupos externos a Buenaventura y mucho menos con Fiscalía y Policía. Entendemos el desespero de querer desprestigiar el buen nombre de nuestra organización”, se leyó en el comunicado emitido por este colectivo al margen de la ley.

Asimismo, dijeron no tener claro los argumentos por los que la otra agrupación ilegal quiere abandonar el proceso que inició en febrero de 2023, cuando establecieron una tregua, pese a que fueron expresados por los Espartanos en su pronunciamiento. “Desconocemos el motivo por el cual deciden los espartanos levantarse de la mesa sociojurídica, cuando sabemos que esto no es un juego”, agregaron los Shottas.

Cese continuará, pero impusieron condiciones

Según indicaron en su comunicación, si bien continuarán haciendo parte de esta mesa de negociación y reiteraron su voluntad de mantener el cese al fuego, que en estas condiciones sería unilateral, no dudarán en responder si se producen ofensivas contra sus miembros. Un anuncio que generó cierto sinsabor entre la población civil, que teme en un recrudecimiento del conflicto armado en los territorios.

“Manifestamos continuar dentro de la mesa sociojurídica con un cese al fuego unilateral, teniendo en cuenta que si somos atacados nos defenderemos con toda nuestra capacidad militar, siempre protegiendo la integridad de nuestra comunidad”, dijeron los Shottas, en relación con los diálogos que tienen el respaldo de la OEA, la Alcaldía, la Gobernación del Valle y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Al igual que el acompañamiento del obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, y demás acompañantes. Y pese a que indicaron que han tenido “mil motivos” para levantarse de la mesa, expresaron que tienen un compromiso con los habitantes del suelo bonaerense, que anhelan vivir sin muertos en sus calles, luego de más de una década de enfrentamientos que dejan sendero de sangre y dolor.

“Hemos tenido mil motivos para levantarnos también de la mesa, pero es más el compromiso con la comunidad, de traerle la paz y la tranquilidad, que el querer hacer quedar mal al otro grupo. Por lo tanto, dejamos este parte de tranquilidad de parte de los Shottas. Continuaremos construyendo paz”, recalcaron en su comunicado.

Con este comunicado, la organización Shottas reiteró que seguirá haciendo parte de la mesa de negociación - crédito Infobae Colombia

Delegados del Gobierno pidieron reforzar seguridad en Buenaventura

Al respecto, los emisarios del presidente de la República para este espacio de conversación, expresaron su preocupación por la decisión tomada por Los Espartanos, que fue entendida como un retroceso en el proceso de construcción de paz en el distrito de Buenaventura. Por tal motivo, solicitaron a la Policía que se refuerce la seguridad en los perímetros de la cárcel del municipio, de más de 400.000 habitantes,

Además de otros puntos críticos, que podrían convertirse en foco de violencia, ante las motivaciones que tendrían unos y otros. “Continuaremos adelantando conversaciones con el fin de establecer acuerdos y claridades que permitan anunciar la continuidad del proceso y del compromiso de reducción de violencias en Buenaventura”, puntualizaron los delegados del Ejecutivo.