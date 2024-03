Beto Arango se casará: le pidió la mano a su novia después de su salida de ‘La casa de los famosos’

El último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ pidió matrimonio a su pareja en ViX -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El talentoso actor, presentador y comediante Alberto Arango es el tercer eliminado del programa La casa de los famosos Colombia, su participación estuvo en vuelta en varios conflictos con algunas celebridades por distintos temas, pero sobre todo por la comida debido a que ‘Beto’ era uno de los encargados de hacer la comida en la casa más famosa del país.

Después de su salida, justo el día de su cumpleaños, compartió con su novia una cena sorpresa que ella le preparó. El hermano del también actor Julián Arango fue invitado en el capítulo 26 de Sin censura de la plataforma Vix, programa que se transmite antes y después de La casa de los famosos para comentar y observar las cámaras del hogar de las celebridades.

El tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ le pidió la mano a su pareja en el programa ‘Sin Censura’ de ViX -crédito @vix/Instagram

El programa presentado por Lina Tejeiro y Roberto Velásquez en la noche del 7 de marzo recibió como invitados a Johana Velandia, la segunda eliminada del reality, Beto Arango y su novia Laura Mejía Pizano. El actor que participó en producciones como Me llaman Lolita, Historias de hombre, Así es la vida y muchas más en sus redes sociales constantemente comparte mensajes de amor para su pareja, pero aprovechó su tiempo en las pantallas para pedirle la mano su pareja.

“Laura Mejía, yo sé que tengo que pedirle tu mano a Tomás antes que a ti, pero quiero saber si ¿te quieres casar conmigo?”, expresó el exparticipante de Survivor, la isla de los famosos y luego indicó que el anillo que le entregó es “simbólico”. La pareja del actor bogotano no dudó en darle el sí y sellarlo con un romántico beso: “Gracias por aceptarme como tu marido, te amo”, añadió el artista.

El actor Beto Arango le pidió matrimonio a a su novia -crédito @lauramejiapizano/Instagram

Los presentadores del Aftershow de Vix felicitaron a la feliz pareja y en redes sociales los usuarios llenaron la publicación de comentarios: “Wow Don Bético que cool viva el amorsh ❤🔥”; “Que viva el amor 👏👏👏👏 ESO! FELICITACIONES! Por fin un momento lindo y sinceros en la casa de los famosos!!❤️❤️”; “Bendiciones para los dos que chévere 👏🏼👏🏼👏🏼💗”.

Algunas de las reacciones en el post de Instagram se referían a la diferencia de edad de la pareja: “Don Bético también tiene su colágeno, felicidades con razón el se veía como triste”; “Yo creí que era la hija o la sobrina”; “Yo pensé que era la hija 😮”; A ella le dio pena del sugar daddy 😂; Don bético esa podría ser su hija por Dios”.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le pidió matrimonio a su novia - crédito @beto_arango/Instagram

Laura Mejía es la colombiana que se robó el corazón del actor. Mejía es deportista y mánager de su pareja, además, es madre del pequeño Tomás. “Ella es la mujer que me escogió, me buscó, y me enamoró… gracias por perseguirme desde que me viste en la calle bailando, por Tomás que pidió un video para su colegio y así pude conocerte, gracias por estar estos días, enseñarme, amarme desmedidamente, me gusta tu figura tu cuerpo tu piel… pero me tiene enamorado tu cabeza”, escribió el actor en sus redes sociales junto a una serie de fotografías con su prometida.

Beto Arango habló del amorío entre Nataly Umaña y Miguel Melfi

El tercer eliminado de La casa de los famosos reveló detalles del programa, sobre todo, habló del romance entre la actriz ibaguereña y el cantante panameño. “Todo parece indicar que sí [hay romance]. Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Natally; ya una vez afuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo esto indica que sí, ¿no? Que sí hay un gusto entre ambos. No sé hasta dónde haya llegado, no quiero especular, pero de que hay gusto, hay gusto”, expresó durante una entrevista con el host digital del reality, Emmanuel Restrepo bajo su personaje de Carmelo.