Periodista argentino explotó en “halagos” para los futbolistas colombianos: “Me encanta la forma de vivir que tienen”

Agustín Fantasía afirmó que le agrada la forma de vivir los partidos de los futbolistas colombianos - crédito Infobae

Desde época dorada que tuvo Boca Juniors en el inicio de los 2000, en el fútbol argentino se ha vuelto habitual que colombianos hagan parte de los planteles de los equipos más importantes, de los cuales, en los últimos años, se destaca la presencia de Juan Fernando Quintero, Frank Fabra, Miguel Ángel Borja o Jaminton Campaz.

En algunos clubes los colombianos se han convertido en figuras destacadas; sin embargo, también se han registrado casos en los que terminan siendo criticados por las hinchadas; sin embargo, para el periodista Agustín Fantasía eso no cambia que sea un gran admirador de los representantes de Colombia en la Copa de la Liga.

En un video publicado por la cuenta oficial de la AFA, Fantasía no ahorro halagos para los colombianos, resaltando que el punto que más disfruta de los futbolistas colombianos es su forma descomplicada de vivir la vida.

“Yo a los colombianos, para mí son el mejor aporte del fútbol argentino en los últimos años a nivel extranjero, los amo, los amo, la vida doy por haber sido colombiano”.

Explicando más a detalle por qué tiene esta opinión sobre los colombianos, Fantasía afirmó que a diferencia de los argentinos dentro del contexto del fútbol, ellos no viven con tanta concentración la previa de los partidos.

“Amo la forma de vivir que tienen, de no hacerse problema por todo, para mí el fútbol, a mí me encanta el fútbol y yo no concibo la idea de qué este emparentado a pasarla mal, a que haya violencia, a que haya peleas, porque para mí es alegría y el colombiano o el brasileño también tienen una forma de vivir”, afirmó Fantasía.

Jaminton Campaz se pintó las uñas con los colores de Rosario Central luego de coronarse campeón del fútbol argentino - crédito bicho08_/IG

Buscando dar un ejemplo de ello, el periodista recordó el escándalo que generó que Jaminton Campaz, futbolista de Rosario Central, se hubiera hecho una manicura antes del clásico de Rosario.

“Lo que pasó con las uñitas de Campaz, que es, el partido es el domingo, no me puedo hacer las uñas. Tenemos otra cultura y somos como que esas cosas las miramos de reojo y creemos que eso no es profesional. Juanfer Quintero hace el gol más importante en la historia de River y es colombiano, la historia de Boca está marcada por los colombianos”, puntualizó el comunicador.

Colombianos fuera de contexto

A pesar de los halagos de Fantasía, esta es una opinión que no comparten todos sus compatriotas, ya que hace unos años el presentador y humorista Lucas Rodríguez, aseguró que “los colombianos viven fuera de contexto”.

Al explicar de que se trataba esta teoría, Rodríguez afirmó que un futbolista colombiano es capaz de realizar un gran partido y ser el mejor de la cancha o terminar desapareciendo de las jugadas o hacerse expulsar en jugadas insólitas.

“La teoría es que los futbolistas colombianos juegan al fútbol sin contexto alguno, para bien y para mal. El jugador colombiano, por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid, ese gol que es un pelotazo, porque no le importa nada, es como si estuviera jugando en el balneario y le estuviera pateando a Marcelo Palacios”, afirmó Rodríguez durante una transmisión en redes sociales.

Fabra fue expulsado en la final de la Copa Libertadores - crédito Reuters

Sobre esta hipótesis de Rodríguez, esto fue remarcado nuevamente luego de que en la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense, Frank Fabra dejara a Boca Juniors sin un jugador por pegarle un cabezazo a un rival.

“Por ese mismo motivo, es por el mismo motivo que Carrascal y Campuzano se hacen echar, juegan sin contexto, es el equivalente a llegar a una reunión y no saber para qué es”.