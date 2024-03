Maleja Restrepo habló sobre la crisis de los 40 y los cambios que ha experimentado: “No me juzguen”

Maleja Restrepo habló de lo que piensa sobre los 40 y cómo ha experimentado el fin de los 30 - crédito @maleja_restrepo/Instagram

La llamada ‘crisis de los 40′ es conocida como un periodo de cuestionamiento personal que suele vivir una persona cuando pasa de su juventud a la madurez. Aunque puede que muchos no la vivan -o que la experimenten de formas distintas-, parece ser que este conflicto interno no fue ajeno para la actriz y presentadora colombiana Maleja Restrepo.

Sacándole provecho a sus redes sociales, la también creadora de contenido confesó que últimamente ha estado pasando por su cabeza los cambios que ha vivido en estos últimos años, mientras se acerca a cumplir los tan temidos 40.

Pidiendo a sus seguidores que no la juzgaran, pues expresó que únicamente buscaba ser escuchada, declaró que a diferencia de los que piensan muchos, ella no siente que los 40 sean los nuevos 20.

“Yo todavía no he cumplido 40 años, voy a cumplir 39 este año, pero de un tiempo para acá dicen que los 40 son los nuevos 20, y yo estoy en desacuerdo completamente con eso”, comenzó diciendo la también modelo en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Uno a los 20 tenía toda la energía del planeta, no le irritaban las cosas, era más aventurero, no pensaba tanto en definir si sí o no hacer las cosas, a uno no se le olvidaban tanto las cosas, pero por qué nadie la había dicho a uno que al acercarse a los 40 uno iba a tener tantos cambios”.

Mientras su esposo Tatán Mejía, el corredor de motocross la escuchaba atentamente, la influencer aseguró que muy a diferencia de los 20, los 40 llegan con “canas, irritabilidad” y una constante de pensar las cosas, especialmente hacia futuro.

“Uno está más seguro de lo que quiere”: Tatán Mejía sobre los 40

El también presentador aprovechó las declaraciones de su esposa para expresar que, a diferencia de ella, a él si le gustaban los 40, en sus palabras porque se estaba más seguro de lo que uno quiere en la vida. “Uno ya sabe a dónde tiene que ir y a dónde no”, señaló.

“Uno ya sabe si ese viaje de aventura que quiere hacer vale la pena o no porque ya lo viviste. Uno ya sabe mi amor si quiere arriba o abajo, uno ya sabe y simplemente va pa’lante. Uno no pierde tiempo ensayando”, sentenció el corredor de motocross.

Maleja respondió a su esposo que concordaba con lo que él pensaba pero que, para ella, a esa edad uno estaba llena de inseguridades. Aunque su esposo sostuvo “que no le conocía ni una sola inseguridad”, ella afirmó que luchaba con ellas.

La actriz y presentadora finalizó su video sosteniendo una vez más que, pese a cualquier argumento, ella creía firmemente que los 40 no eran los nuevos 20.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía darán el ‘sí' otra vez

Maleja Restrepo y Tatán Mejía, considerados una de las parejas más estables y queridas de la farándula colombiana, también fueron el centro de atención en los últimos días, luego de que dieran a conocer que tomaron una importante decisión sobre su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora dio a conocer una noticia muy inesperada para ella: su esposo, Tatán Mejía, le había pedido que se volviera a casar con él. La propuesta, según mostró la caleña, la hizo en compañía de sus dos hijas.

“No he dormido nada, he llorado demasiado, pero de la felicidad porque ayer hubo una sorpresa que no me imaginé jamás en la vida. Ayer me llama y me dice que tengo que ir al museo de asado y había una carta que indicaba que debía seguir la luz. Abajo se escuchaba una música, en bata y chancla por los potreros, fui y los veo a los tres (...) me dan sus palabras hermosas”, contó la influencer en un clip.

“En esas, Sebas saca una con luces y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo otra vez?’ Voy a volver a llorar otra vez (...) pero todo fue precioso (...) Todo fue tan hermoso y tan único, yo no decía nada, solo lloraba y lloraba”, concluyó la también modelo, con una expresión de evidente felicidad.