“Payasa, patética e inmadura”: Karen Sevillano insultó a Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

El Infierno está que arde en La casa de los famosos Colombia, y Karen Sevillano parece ser que no tiene freno, pues esta vez la emprendió contra Martha Isabel Bolaños, tras colmarle la paciencia. “Morronga, ridícula e incoherente”, le dijo.

La reacomodación de equipos en el reality de convivencia no cayó muy bien entre algunos participantes, que ya se empezaron a quejar del ruido que hacen otros. Esto llevó a que la influencer caleña se despachara contra la actriz por pedirle que le bajara cinco al volumen cuando habla.

Desde “payasa”, pasando por “patética” y hasta de “inmadura” fueron los adjetivos con los que Karen Sevillano calificó a Martha Isabel Bolaños por enfrentarse a ella siendo una mujer mayor de 50 años de edad: “¿No te da pena atacar a una joven de 28?”, preguntó la influencer a la actriz, que le pidió un poco de cordura mientras estén en la habitación.

Parte del castigo impuesto por ‘el Jefe’ a Sandra Muñoz y Juan David Zapata tras incumplir las reglas del programas al enviarse notas entre ellos a escondidas de los demás y de las cámaras, tuvo consecuencia el conformación de nuevos equipos en donde sin saberlo afectaron al resto de sus compañeros. Martha llevó la pero parte puesto que quedó en medios de los más pequeños de la casa, pero también los más alegres, eufóricos y expresivos.

Luego de que la actriz caleña intentara mediante el diálogo en el comedor poner nuevas reglas en las que se respete el descanso y las horas de la noche, ya que sin bien algunos están en cuartos diferentes, todos comparten la misma casa, se desató la furia de algunos contendores que por el contrario decidieron declararle la guerra a la Pupuchurra con gritos, cantos y arengas.

“En el infierno mandan los demonios”, advirtió Karen haciendo referencia al nuevo equipo y la reacomodación del cuarto infierno en el que ahora comparte espacio con Bolaños”.

“Lloré, pero seré fuerte”

“Insolentes”, así llamó Martha Isabel Bolaños a parte de sus nuevos compañeros de equipo entre las que se encuentran Isa Sierra, La barbie costeña, Culotauro y Alfredo Redes.

“Están muy chiquitos y tienen los humos muy arriba. Sin embargo, yo sé que puedo con esto, mantendré mi paz intacta y aguantaré las ofensas porque es claro que todos esos cantos son para mí”, comentó la actriz en el confesionario.

Isabella Santiago y Juanda consolaron a Martha, pues no recibió muy bien la noticia del cambio de equipos y traslado al nueva habitación a la que llegó con un incienso encendido para limpiar las energías lo que la convirtió en centro de burlas por parte de sus compañeros.

“Les confieso que he llorado, pero también sé que puedo con esto y más, voy a ser fuerte. Estoy en un tanque de tiburones, lanzan pullas y amenazas todo el tiempo”, contó Bolaños a sus excompañeros del cuarto cielo. Omar Murillo que también estalló anteriormente contra la creadora de contenido vallecaucana es otro de los integrantes del recién conformado equipo infierno y, pese a que presenció la pelea entre sus dos coterráneas, esta vez, prefirió guardar silencio en momento, pero luego hizo el llamado a la calma e intercedió por Martha.

“Lo que están haciendo con Martha es matoneo contra una persona, no romanticen la forma de ser de Karen”, “no me está gustando como se la están montando a Martha. Entiendo que hay diferencias, pero tampoco es justo”, “la Pupuchurra es una dama y Colombia la apoya”, “Karen es muy altanera”, “Karen es la viva representación de todo lo que está mal en la sociedad: El chisme, la grosería, la manipulación, el egocentrismo, la dictadura y el bullying 👎🏻”, “Marta podrá tener 50, pero está mejor mil veces que la de 28 que parece de 40″, opinaron parte de los cibernautas en las redes del programa a cerca de los encontrones entre las caleñas.

“Solamente sé que por la experiencia que tengo, por mi edad, por mi proceso, la forma de actuar de Karen y de La Segura no va. Si me toca jugar sola, voy a jugar sola, pero no me voy a callar más. Es una payasa. Ella tiene razón, soy una inmadura por igualarme con una de 28 años”, declaró posteriormente la Pupuchurra ante las cámaras del baño.