“Me gustas demasiado”: mensaje oculto de Shakira en su canción ‘Nassau’ revelaría un nuevo romance

Shakira dedica canción de amor a persona que le ayudó a superar la tusa con Gerard Piqué - crédito @shakira/Instagram

Shakira dejó a sus seguidores boquiabiertos, ya que mientras esperaban más canciones de desamor y pullas contra su ex Gerard Piqué, la barranquillera sorprendió con la letra de la canción Nassau en la que incluyó una dedicatoria de amor. “Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel”.

Te puede interesar: Shakira subió la temperatura promocionando su canción “Nassau”

El contundente mensaje va dirigido a esa persona que llegó a su vida para romper los candados con los que se había blindado, así como también para acabar con las promesas que se había hecho de no volverse a enamorar. “Pero ¿Qué hago? Me gustas demasiado”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Laura Acuña movió sus caderas al ritmo de Shakira a los pies de su estatua en Barranquilla

Luego de que Shakira decidiera cerrarse a la idea de volverse a enamorar, apareció ese ‘alguien’ que le devolvió la ilusión y todo parece indicar que se dio otra oportunidad, pues la cantante colombiana ya habla del desamor como cosa del pasado. “Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado”.

Shakira tendría nuevo amor, así lo dejó saber en su nueva canción - crédito @shakira/Instagram

Tal parece que atrás quedó la mujer herida, pues Shakira luce más radiante y feliz que nunca, de hecho el público comenta que le sentó demasiado bien la soltería, puesto que revolucionó las redes con las fotos que publicó para promocionar su nuevo sencillo el cual anunció que es una reinterpretación propia del Afrobeat.

Te puede interesar: Fallece la instructora de canto de Shakira: era madre de una reconocida actriz

El nuevo trabajo discográfico Las mujeres ya no lloran, sale al mercado el día 22 de marzo del 2024, pero desde ya está siendo tendencia, pues por un lado la barranquillera ha ido dando pistas de lo que será este álbum, pero a su vez se han filtrado algunas composiciones, tal fue el caso de Nassau, tema con el que regresa a sus letras románticas en las que habla de enamoramiento y que cierta parte de sus fans también estaban esperando.

“Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando mejor no sigo. No es justo contigo”, escribió la también compositora colombiana, confesando que es ella quien está poniendo las cartas sobre la mesa y la que llevaría las riendas de la nueva relación, pues está pidiendo que se aclare la situación porque se estaría ilusionando.

Bienvenido el amor

Si bien el nuevo trabajo discográfico de Shakira incluye sus ya conocidos temas de tiradera hacía el padre de sus hijos Sasha y Milan, la artista reveló que también incluyo un respiro al desamor.

Shakira presentó oficialmente el listado de canciones que contendrá su trabajo "Las mujeres ya no lloran" - crédito @Shakira/X

En uno de los 17 temas que componen el disco, la barranquillera mencionó el paso que está dispuesta a dar luego de abrirle las puertas al amor nuevamente.

Repetir colaboración con Bizarrap, así como también con Raw Alejandro y sumar más música banda con el Grupo frontera. Además del remix de su Music Sessions #53, con Bizarrap junto al DJ neerlandés Tiësto , fueron algunas de las sorpresas que tuvo la cantante guardadas, sin embargo, la que más conmocionó, fue la letra de Nassau.

“La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, declaró Shakira en la presentación del álbum.

Cabe mencionar que, el título de su disco hace referencia a la frase que le dio la vuelta al mundo y empoderó al género femenino: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” la cual se volvió emblemática y hace parte del tema Music Sessions #53, colaboración que grabó con BZRP y en la cual arremetió contra su exmarido, Gerard Piqué.

Estos son todos los títulos de las canciones, revelados por la Shakira y que estarán disponibles en las diferentes plataformas musicales: