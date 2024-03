María Fernanda Cabal desató polémica con declaraciones en contra del Gobierno de Petro: “Hoy añoran un Bukele”

La senadora María Fernanda Cabal desató controversia con sus declaraciones sobre el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

La senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, conocida por su franca y controvertida retórica, una vez más incendió el debate público con sus declaraciones explosivas en una entrevista para el programa La Luciérnaga de Caracol Radio en colaboración con Red+Noticias. En un intercambio, la congresista abordó diversos temas candentes que van desde la política nacional de Gustavo Petro, hasta la situación de seguridad y la legalización de las armas.

Cabal criticó abiertamente la falta de mérito en la administración gubernamental para obtener un alto cargo, por lo que declaró: “En este Gobierno no existe el mérito”. Señaló específicamente a figuras políticas como Gustavo Bolívar, del que se refirió como “bachiller Bolívar” y a Armando Benedetti, al cuestionar su sus habilidades en otros idiomas y sus conexiones políticas.

En este mismo sentido, la senadora no titubeó al señalar a los tres individuos que considera más negligentes para ejemplificar su conocido lema “trabajen, vagos”: “El más vago de todos es Gustavo Petro, ha dejado de asistir a más de 100 reuniones de agenda pública, que además él está obligado como primer mandatario. Pongo de segundo a Gustavo Bolívar, que además no paga cuentas. El tercer lugar se lo disputa entre la exministra de cultura Patricia Ariza (...) y la otra, la del deporte Astrid Rodríguez, ¡qué desastre!”.

La senadora no dudó en abordar uno de los temas más sensibles para Colombia: el problema del narcotráfico y su impacto en las regiones. Acusó al expresidente Juan Manuel Santos de permitir el crecimiento del cultivo de coca y criticó la falta de control, por lo que afirmó que esto llevó a un aumento en la violencia en todo el territorio.

“Se salió de control desde que Santos no volvió a tocar una mata de coca por órdenes de La Habana y terminamos, como dijo el entonces procurador Ordóñez, nadando en coca. Con 300.000 hectáreas en coca, que además baja el precio por la sobreoferta, nos llenamos de jíbaros en todas las ciudades, no solo urbanas, rurales, ¿eso qué hace? Genera miles de grupos que venden la droga que se disputan en el territorio. Conclusión: violencia y muerte”

Legalización de armas

Sobre la legalidad de las armas, María Fernanda Cabal defendió la necesidad de la legalización responsable, bajo el argumento de que no significa un libre albedrío para la violencia, sino la responsabilidad de los propietarios.

“Hay un desconocimiento de la gente cree que la legalización es que todo el mundo se arme y se mate como en el Oeste, no, legalizar significa que usted es responsable de su arma, que es apto, que usted tiene que justificar la necesidad y que usted no tiene antecedentes”, dijo la senadora.

En esta misma línea, la senadora habló de una pena de muerte para violadores y expresó que: “En este país, hoy en día esta desesperada, hoy añoran un Bukele, pero todavía hay confusión, entonces, uno dice ‘pena de muerte para violadores’, todo el mundo dice si, perfecto, este es un país que no le jala a eso, es un país buenista para muchas cosas que son inaceptables, además el problema es, vuelvo al tema de la justicia, que aquí termina condenado el inocente”.

Por otra parte, la senadora recordó los ocho años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y señaló: “Uribe le entregó a Santos un país con las arcas llenas de dinero, no somos iguales al petrismo, no nos parecemos en absolutamente nada porque nosotros defendemos la libertad y el libre mercado, no un Estado gigante que es lo que quiere Petro”.

Visión sobre la su carrera por la Presidencia de la República

Cabal compartió sus reflexiones sobre su camino hacia la presidencia de Colombia, lo que llevó a uno de los locutores del programa a preguntarle si, en caso de ganar, consideraría hablar con el expresidente Uribe para asignar ministerios. En respuesta, ella afirmó que sí lo haría, pero únicamente si él abandonara lo que ella llamó su “corazoncito mamerto”.

Asimismo, indicó su desacuerdo con las reformas propuestas por Petro, bajo el argumento de que tanto la reforma de salud como la laboral carecían de consideraciones equitativas tanto para empresarios como para trabajadores. Además, criticó abiertamente el proceso de paz del Gobierno con el grupo guerrillero del ELN. Ante estas declaraciones, en el programa le preguntaron sobre su esposo, José Félix Lafaurie, que forma parte de la mesa de diálogo, un tema en el que ella ha sido una de las opositoras más vehementes. Con humor, respondió:“Por fortuna viajamos mucho y nos vemos poco, porque si no creo que lo hubiera envenenado”.