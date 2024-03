“Álvaro Uribe Vélez, salve usted la patria”: la proclama de manifestante que puso a todos a orar en marcha contra Petro

Internautas cuestionaron que se mencionara a Álvaro Uribe, que ha sido criticado por las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo durante su gobierno - crédito @Bogotaensis/X

El seis de marzo, en varias ciudades del país, manifestantes se han reunido para marchar en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas. En Bogotá, algunos estuvieron en el parque Nacional, no solo cuestionando la administración del primer mandatario, sino recordando al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Te puede interesar: “Yo marcho el miércoles”: figuras de la oposición se suman a las marchas del 6 de marzo contra Gustavo Petro

Uno de los manifestantes tomó el micrófono y se dirigió a los asistentes. Con una cruz colgada y acompañado de personas uniformadas con camisetas amarillas con la imagen del presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que el exmilitar y expresidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, estaría llamando a Uribe para que solucione los problemas que hoy aquejan al país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Juan Carlos Upegui aseguró que el país “va bien” y la marcha “del uribismo” este 6 de marzo es por “desespero”

“Simón Bolívar diría en este momento: señor Álvaro Uribe Vélez, salve usted la patria”, expresó el manifestante, registrado en un video compartido por La FM. En cierto momento, una de las manifestantes aseveró en voz alta que el expresidente Uribe es “el mejor” que ha tenido el país.

Luego, el hombre instó a los ciudadanos que lo escuchaban a orar a Dios por aquellas personas que, según él, no tienen el valor de salir de su casa a trabajar, sino que se “quedan durmiendo”, en espera de que el dinero y los alimentos lleguen “de arriba”.

Una manifestante aseguró que Álvaro Uribe es el "mejor presidente" que ha tenido el país - crédito Carlos Ortega/EFE y @Bogotaensis/X

“Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de corazón, que mueva los corazones de este Gobierno”, expresó el hombre, mientras algunos de los presentes se arrodillaban y juntaban sus manos en signo de oración. En grupo, recitaron el Padre nuestro, para pedir a Dios que el Gobierno de Gustavo Petro mejore.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández dijo que si no respetan sus opiniones contra el Gobierno, “bien pueda expulsarme el partido”

En X (antes Twitter), varios internautas cuestionaron las palabras del manifestante, criticando que haya mencionado a Simón Bolívar, considerado un dictador. También rechazaron la mención al expresidente Uribe, que actualmente está siendo investigado por presunto fraude procesal y soborno de testigos; además de que la justicia argentina lo tiene bajo la lupa por las ejecuciones extrajudiciales que se registraron durante su gobierno.

Las críticas de Uribe a las reformas de Petro

El exmandatario ha dado a conocer en varias ocasiones su oposición al Gobierno Petro y sus reformas. De hecho, horas antes de que iniciaran las marchas, compartió en sus redes sociales un fuerte mensaje en el que aseguró que Colombia va de mal en peor.

“Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario, sin energías convencionales y atrasadas las renovables, y un creciente control del narcoterrorismo. Sostener los subsidios para los pobres exige tener una economía vigorosa”, indicó Álvaro Uribe en un video.

Con la leyenda "¿Hacia dónde va el país?" comienza el video que el expresidente Álvaro Uribe el envía un mensaje a Gustavo Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Aseguró que los empresarios se han abstenido de invertir y que a eso se suma la desconfianza que hay alrededor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno Petro. Estas problemáticas, según el expresidente, desencadenarán mayor desempleo en el país.

Adicionalmente, lanzó pullas por la reforma a la salud, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y que todavía no tiene luz verde en el Senado de la República, donde hay congresistas que han manifestado que votarán con un “no” rotundo, para evitar que pase.

Desde el punto de vista de Uribe, el proyecto implicaría una mayor destinación de recursos por parte de los pacientes para pagar por los servicios, lo que conllevaría a que sus ingresos se disminuyan. Además, indicó que la reforma pensional generará mayores angustias en quienes buscan poder alcanzar a pensionarse en el futuro.

El primer mandatario no se quedó callado y se refirió a las declaraciones de Uribe con respecto a las pensiones: “¿Por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente? ¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad? El 80% de los actuales cotizantes en fondos privados nunca recibirán pensión si no cambiamos ese sistema”, cuestionó Petro en la red social.