Reconocida actriz superó un agresivo cáncer de lengua y se sometió a procedimiento estético

Martha Liliana Ruiz se someterá a una cirugía estética - crédito Martha Liliana Ruiz / Instagram

Martha Liliana Ruiz es una destacada actriz colombiana que ha participado en producciones como El Capo, Enfermeras, Tu Voz estéreo, Niñas mal, entre otras. Su carisma y belleza incluso la llevó a representar a Santander en el concurso Nacional de Belleza de 1982.

Sin embargo, en 2021 la vida le cambió con un diagnóstico que le generó preocupación, debido a que Martha Liliana se enfrentaba a un agresivo cáncer en la lengua que se había presentado desde hacía cinco años atrás:

“Me salió en el borde de la lengua, era como una mordidita, no me dolía, pero era más blanca que las demás. Me eché un líquido de libre venta y no se me iba. Pedí cita médica y le dije al doctor, ‘mire cómo me mordí’. Él me mandó al cirujano maxilofacial, me tomaron biopsia y resultó leucoplasia, una lesión benigna que da por fumar o por el licor y que tiene que ver además con una predisposición genética”, aseguró Ruiz, en declaraciones reseñadas por Semana.

Martha Liliana tuvo que vivir las consecuencias de un diagnóstico erróneo, la pandemia y las demoras en las citas, complicando aún más su estado de salud: “En 2020, en plena pandemia, viene la tercera lesión, ya no era en el borde, sino debajo de la lengua y parecía una ampollita. No me atendía ningún odontólogo en ese entonces, me tocó telemedicina y me recomendaron ponerle mucho cuidado y estar atenta por si cambiaba de forma. Como estábamos en cuarentena no podía salir y empecé a buscar por internet y a probar cuanto remedio casero”.

Martha Liliana Ruiz se sometió a un procedimiento estético - crédito Martha Liliana Ruiz / Instagram

En julio de 2021, con la lesión del tamaño de una moneda de $1000, los pronósticos cada vez eran peores. En esa ocasión le practicaron nuevamente una biopsia, arrojando que padecía cáncer en la lengua, por lo que perdería una tercera parte de este órgano, además del habla:

“Comencé a hablar rarísimo y extrañamente me pasó algo que antes no, y es que comenzó a dolerme. En medio de las dificultades médicas para que me atendieran, finalmente me dieron cita hasta el 11 de junio de 2021 con un cirujano de cabeza y cuello. Me hicieron una biopsia y el 9 de julio me dijeron que tenía cáncer, y que en la cirugía iba a perder media lengua y, por ende, el habla. Lloré mis ojos, me quise morir”, dijo en declaraciones al medio reseñado.

Pese a que el panorama era desalentador y auguraba un cambio en su estilo de vida, en la que no podría hablar; Martha Liliana pudo someterse a una cirugía de 14 horas en la que le extrajeron el tumor, y el órgano vital fue reconstruido con colgajos y nervios de uno de sus brazos.

Más de dos años de superar ese mal episodio en su vida, Ruiz se sometió nuevamente a un procedimiento, pero esta vez con propósito de resaltar su belleza. Asesorada por su doctora de confianza, a actriz se realizó unos retoques en su rostro para eliminar las bolsitas que tenía debajo de sus ojos:

“Voy a cumplir 60 años y dije: ‘Qué rico uno iniciar como renovado para esta fecha tan especial’. Una doctora que es amiga mía me dijo que tenía unas bolsas muy pronunciadas debajo de los ojos y me preguntó que si tenía 10 días en las que pudiera quedarme quieta y dije que sí. Entonces me realizó un procedimiento en las bolas y en los párpados. Quedé como si me hubiera encontrado a Mike Tyson de frente”, dijo en entrevista con La Red.

Asimismo, Ruiz también eliminó su el exceso de piel que había en sus párpados, dándole un toque más juvenil y de esta forma recibir sus 60 años, 17 de julio.