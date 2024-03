Ministro de Hacienda desmintió al presidente de Ecopetrol por el precio del ACPM: “Gobierno no ha decretado nada”

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Colprensa

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, armó un revuelo el cuatro de marzo al informar que el precio del ACPM (diésel) tendrá que subir muy pronto entre $2.000 y $3.000 para contrarrestar lo que falta en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

Esto, pese a que sobre dicho aumento los transportadores de carga han advertido en varias oportunidades que una medida sobre el valor del combustible puede generar fuertes impactos en la inflación en el país, ya que este sector es el que moviliza, entre otras cosas, los alimentos.

Ante la situación y sobre un plantón que habrá el seis de marzo, por lo dicho por Roa, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a calmar las aguas.

Tras salir de un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el líder de la cartera explicó que “eso es un tema que tenemos que mirar con más calma por las implicaciones que tiene con respecto al transporte masivo y al transporte de carga”.

Aseguró que se siguen reuniendo con el gremio de transportadores y mirando las condiciones en que se pueda dar.

“No vamos a subir el precio del diésel este mes”, enfatizó.

Pese a que el presidente de Ecopetrol dijo también que hay unas cuantas fiscales y que ese incremento se tenía que dar y no darle más largas para no es descuadrar otra vez la caja frente al tema fiscal, respondió que el déficit del Fondo de Estabilización sigue descuadrada todavía por el tema del diésel.

“El tema es que también tenemos que ajustar los tiempos, porque los transportadores no pueden ajustar todos los meses los fletes, entonces no podemos hacerlo sin concertar con ellos”, dijo Bonilla.

Frente al plantón del 6 de marzo, señaló que oficialmente el Gobierno no ha decretado nada, por lo que aseveró que no sabe si algún gremio de transportadores decretó el alza: “Ellos autodecretan las alzas. Hay que decirlo”.

El precio el diésel está congelado hace más de un año y el promedio del galón a nivel nacional es de $9.065 - crédito Colprensa

Cupo de endeudamiento

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también dio a conocer que el Gobierno nacional presentará un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que se buscará ampliar el cupo de endeudamiento de Colombia.

Explicó que el Gobierno colombiano tiene un cupo de endeudamiento que implica todos los movimientos que hace de deuda interna y externa y, para este caso, será de externa. Según él, en el momento en que se adquirió el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) quedó por fuera del cupo.

“Ahora nos toca pagarlo. Ya apagamos la primera cuota, pero cuando se paga no amplía el cupo, o sea, no nos deja espacio para mirar otras opciones. Eso significa que para ser realistas tenemos que plantear una alternativa de ampliar el cupo de endeudamiento”, apuntó.

Exactamente, el primer pago fue por un monto USD622.159.883 y el crédito fue de USD5.377 millones.

Aclaró que esto no quiere decir que el país se va a endeudar más, ya que es un asunto de que para poder manejar el resto de la actividad crediticia que tiene Colombia el pago de esta deuda no amplía el cupo y no deja el espacio necesario.

“Lo vamos a radicar por una cifra de alrededor de $17.000 millones ($17.607.000.000, exactamente). No tiene ningún impacto sobre la regla fiscal, porque lo que estamos haciendo es manejando la deuda externa con un proceso ‘rollover’”, precisó el funcionario.

Este aplicará para las vigencias fiscales de 2024, 2025 y 2026.