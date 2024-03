La velada del año de Ibai Llanos: un colombiano será parte de uno de los combates, esta es la cartelera final

Pelicanger será el primer colombiano en participar de este evento - crédito Montaje Infobae

En el contexto de los creadores de contenido, el español Ibai Llanos es considerado el streamer más reconocido de habla hispana, por lo que los demás influenciadores ven una oportunidad al participar de cualquiera de los eventos que este organiza.

Te puede interesar: Influenciador colombiano anunció la muerte de su hermana mientras su pareja publicó una foto subida de tono

Además de un torneo de globos, partidos de fútbol y ser socio de Gerard Piqué —presidente de la Kings League— Llanos es el organizador de La velada del año, que es una jornada en la que intervienen creadores de contenido de Latinoamérica y España.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Testimonio de exnarco colombiano es crucial para juicio de un expresidente en Latinoamérica

En la tarde del 4 de marzo, Ibai Llanos protagonizó la presentación de los seis combates que harán parte de la cuarta edición de esta velada de boxeo que se llevará a cabo el 13 de julio en el estado Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Entre ellos, se destaca un combate que no se ha visto en el formato de boxeo, se trata de una pelea que ha sido denominada “El rey de la pista”, con el que buscan emular un formato que aparece en varios videojuegos.

La velada tendrá seis combates en total - crédito IbaiLlanos/X

Respecto a la explicación de este combate, Sandor Martín — boxeador profesional que organiza junto a Ibai este evento—, argumentó que esto se llevara a cabo bajo las reglas y lineamientos de la disciplina.

Te puede interesar: Asesinato de Roberto Vega Daza fue celebrado en Barranquilla al estilo de una “alborada paramilitar”

El formato será con dos boxeadores en el ring, y el ganador de cada combate permanecerá hasta completar 20 minutos, siendo el que gane más peleas el participante que se quedará con el título, mientras que cinco jueces serán los encargados de establecer el vencedor de cada ronda.

“Se respeta la esencia del boxeo, en el ring siempre van a haber dos boxeadores, siempre van a tener un minuto para terminar con sus rivales, cada peleador tiene dos oportunidades”, afirmó Martín al respecto.

Debido a que existían varias dudas sobre las reglas, Ibai Llanos reveló que el orden de los peleadores será establecido un día antes del evento mediante un sorteo.

Un colombiano será parte de La velada del año

Pelicanger estará en una pelea junto a otros nueve creadores de contenido - crédito IbaiLlanos/X

En este combate multitudinario estará Pelicanger, streamer colombiano que durante 2024 ha sido parte de varios eventos masivos de la comunidad, destacando que es copresidente, junto a James Rodríguez, de Parceros FC, uno de los equipos de la Kings League Américas.

Ibai Llanos afirmó que la idea de este combate será emular un formato de la lucha libre profesional, pero desde el ámbito del boxeo, por lo que junto al colombiano estarán otros nueve competidores.

Roberto Cein, Aldo Geo, Folagor, Karchez, Peldanyios, Unicornio, Skain, Sezar Blue y Will son los otros creadores de contenido que estarán en El rey de la pista.

Durante la presentación, Pelicanger afirmó que se siente orgulloso de ser el primer colombiano que participará de un combate en este evento, por lo que prometió a sus seguidores que intentará ganar.

“La verdad me parece una locura, es la primera vez que eso se ve en el ring, me emociona mucho, yo ya participe en una, gane, pero me emociona mucho… Hay que representar bien, hay que representar”, fueron las palabras del colombiano.

Pelicanger estará en La velada del año IV Crédito: @pelicanger__

¿Cuáles son los demás combates del evento?

Además del combate en el que estará el colombiano, la jornada tendrá cinco peleas más, destacando que hay representantes de Argentina, Chile, México, España dentro de los más destacados.

Esta es la cartelera de La velada del año: