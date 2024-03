Greeicy Rendón reveló su mayor fobia y otros datos curiosos de su vida privada: “Tengo en total 20 tatuajes”

Greeicy Rendón confesó que Zac Efron es su actor de Hollywood favorito - crédito @greeicy/Instagram y Freepik

Si bien Greeicy Rendón es un libro abierto en sus redes sociales donde se muestra sin filtros conquistando a su público por su autenticidad y particular forma de ser en la que los protocolos no hacen parte de su vida, aún tiene mucho que contar.

La artista musical y jurado de La voz kids confesó su mayor fobia, reveló a qué le tiene miedo y por cuál actor de Hollywood se derretía al punto que se vio todas su películas. Además habló de sus gustos musicales.

Para la actriz y cantante hablar de su vida privada es algo muy normal, aunque si se reserva una parte de ella, sobre todo lo que tiene que ver con su pareja e hijo Kai. Sin embargo, esta vez abrió su corazón y permitió explorar más sobre su interior al punto que contó de quién es realmente fanática.

Greeicy se considera una seguidora de corazón de “Rosalía siento que es una mujer inspiradora, llena de talento y carisma, que logra conectar con su sueño y con las personas de una manera increíble. ¡Ella es todo un arte!”, aseguró al artista en entrevista con la revista 15minutos en la que compartió varias intimidades como por ejemplo: su actor favorito de Hollywood es “Zac Efron, me parecía guapísimo, ver sus películas de ‘High School Musical’, me encantaba”.

En cuanto a Mike Bahía, su actual prometido y padre de su hijo mencionó que recientemente le dedicó una canción, ya que como melómana suele hacer bastantes dedicatorias. “Recientemente dediqué Los besos, en el diamante de La voz kids, en donde soy jurado y mi pareja me acompañó como asesor, fue un gran momento y lo quise guardar para la posteridad”.

Continuando con la parte musical, Greecy dejó saber que uno de sus objetivos fijados como artista están varias colaboraciones, pero una en especial le quita el sueño, ya que con quien más le gustaría cantar sería con “Marc Anthony, soy de Cali y me fascinaría cantar con él, siento que llevo la salsa en la sangre; de hecho, una vez, hace varios años le dije, a través de mi Instagram, que me encantaría trabajar con él”.

Estos son los miedos de Greecy Rendón

La personalidad fresca y descomplicada de la entrenadora de La voz kids 2024 de Caracol televisión hace pensar que no le teme a nada, pues ha demostrado que por lo menos hacer el oso en público no le incomoda. No obstante tiene una fobia y miedo que el público hasta ahora desconocía.

Según reveló la caleña de 31 años de edad, sufre de tripofobia. Esto es miedo o repulsión a mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios o rectángulos pequeños.

Por otro lado agregó que: “Me dan mucho pánico los ratones, es una sensación que no puedo describir, no los tolero ni los soporto”.

Algo que pocos se podrían llegar a imaginar es que se declara amante de la lectura, puesto que le dedica gran parte de su tiempo libre. Los cuatro acuerdos del escritor Miguel Ángel Ruiz Macías, es el texto que generalmente recomienda por ser uno de sus preferidos.

“En mis días libres y los fines de semana, deseo estar con mi familia, compartir con ellos y disfrutarlos. Otra parte la paso encerrada leyendo o componiendo”.

Otro de sus deseos tiene que ver con su paso por el mundo artístico puesto que quiere dejar huella como mujer, como cantante y como madre.

“Quiero que recuerden, a través de mi música, el valor innato que tienen las mujeres y su extraordinaria capacidad para triunfar sobre la adversidad, con gracia, elegancia y compasión, todas estas cualidades que se están demostrando en mi carrera y sería lindo que también prevalecieran siempre al hablar de mí”.

En cuanto al número de tatuajes y el significado detalló que tiene 20; sin embargo se guardó lo que cada uno significa para ella. “Me gustan mucho, tengo varios, son más de 20, y cada uno tiene un significado muy importante para mí”, concluyó.