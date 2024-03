Ilustradora barranquillera trabaja en la promoción de ‘Avatar: The Last Airbender’ para Netflix: esta sí es de verdad

Carolina Urueta trabajó con Netflix en la promoción de Avatar: The Last Airbender - crédito Netflix y redes sociales

El talento colombiano para la ilustración sí abunda. En esta ocasión, una barranquillera que reside en México desde el 2017 fue la escogida por Netflix para hacer un arte promocional en honor a Avatar: The Last Airbender, la producción de la plataforma que ha sido tendencia en los últimos días.

Se trata de la adaptación en live-action de la famosa serie de Nickelodeon que tuvo el mismo nombre, la cual seguía las aventuras de Aang, un niño al que se le delegó la responsabilidad de manejar poderes asociados a los cuatro elementos naturales (aire, agua, tierra y fuego), así como el peso de restaurar la paz entre las naciones.

Para colaborar con la plataforma de streaming en sus esfuerzos por distribuir el programa por todo el mundo, Carolina Urueta hizo una ilustración que buscaba mezclar elementos propios de la cultura del país con los personajes principales del proyecto en cuestión.

Avatar: The Last Airbender promocionó varias ilustraciones en redes sociales - crédito @AvatarNetflix/X

Acerca del concepto, expresó que “fue un trabajo freelance. Yo hago muchos trabajos de ese tipo, soy ilustradora. Entonces me llegan muchos trabajos freelance al correo y este en particular fue un proyecto especial, en donde escogieron a pocos ilustradores de todo el mundo, de varios países, para que hicieran un fan art, o sea, una ilustración autóctona, como celebrando la nueva serie de Avatar. No tiene mucha mística como me lo ofrecieron, simplemente me contactaron, habrán visto mi trabajo por Instagram, me imagino, y ya de ahí me encargaron la ilustración, me dijeron que la idea era como mezclar Colombia con los personajes de Avatar y todo fue muy libre, o sea, no había ninguna restricción, únicamente pedían que los personajes se parecieran a los actores, entonces yo me puse muy folclórica y los monté en una chiva”.

Después de entregar el trabajo en el tiempo que la compañía le estableció, la misma casa productora fue la encargada de subirla a sus redes sociales de todo el mundo. Después, la barranquillera pudo también publicarlas en sus plataformas digitales personales.

Justamente en su perfil de Instagram, la artista tiene algunas de sus obras recientes, en las cuales se refleja en gran medida la realidad barranquillera. Colores y tipografías propias de los picós, esos gigantes equipos de música que evocan los rincones más pintorescos de la capital de Atlántico.

Avatar: The Last Airbender se estrenó el 22 de febrero en Netflix - crédito @netflixcolombia/Instagram

“Sí, como que pasan más los tiempos y más me gusta lo propio, me siento feliz de dibujar cosas con las que crecí o a las que veo todos los días en el lugar de donde somos, o sea, me acuerdo que antes, cuando estaba más joven, tenía ese error de ver lo local como corroncho, como coral, o sea, como pasa mucho, que a veces la gente ve el carnaval o las cosas carnavaleras como no apropiadas, como cualquier cosa, pero con el tiempo las veo más disruptivas y me dan ganas de meterlas en todos lados, o sea, me dan ganas de meter una marimonda en todo lo que dibujo, sí ha sido rememorarme de eso, de las cosas autóctonas y me la paso ahora dibujando cuadras en Barrio Abajo, tiendas, los personajes del carnaval, etc.”, siguió diciendo acerca de su estilo.

Carolina Urueta se refirió a Geraldine Fernández

En entrevista con Infobae Colombia, la dibujante recordó el episodio que protagonizó Geraldine Fernández, una mujer de su misma ciudad que dijo haber participado en la animación de El niño y la garza, de Studio Ghibli.

“Cuando me contactaste, mamé gallo (bromeé) con mis amigos sobre lo que podría uno decirle a la prensa, que seguro animé el 50% de Avatar (en broma), pero obvio no, solo nos reímos y tomamos eso con humor. Los barranquilleros tenemos mucho ese gen de mamadera de gallo entonces para mí eso fue muy chistoso, se volvió un evento canónico, así como todas las mentiras que han salido de Barranquilla: la estrella del Junior, el meteorito o la barriga de trapo. Lo que hay es ciencia ficción en nuestra ciudad”, concluyó.