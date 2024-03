Amigo de Aida Victoria Merlano reveló detalles de su relación con Yeferson Cossio: “No fue ningún error”

Amigo de Aida Victoria reveló detalles de la pasada relación entre la influencer y Yeferson Cossio - crédito @yefersoncossio y @aidavictoriaoficial/Instagram

Cuando aparecieron imágenes comprometedoras de Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio, sus seguidores se sorprendieron porque creían que el creador de contenidos seguía con su novia, Jenn Muriel.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños es su propia psicóloga en la Casa de los famosos: “No tienes que justificar nada, eres perfecta”

Durante la polémica, los involucrados no dieron declaraciones sobre su relación, solo se conoció que Cossio había terminado con Jenn Muriel, con quien después retomó el romance, para más adelante terminar con ella definitivamente.

Sin embrago, meses más tarde de la viralización de las fotografías en romance de Cossio y Merlano, el influencer habló de su relación sentimental con la creadora de contenido barranquillera.

Te puede interesar: Majida Issa recordó los últimos momentos de su abuela Teresa Gutiérrez: “Me tomó la mano y se fue”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

“Tener algo serio con ella, de por Dios, obvio, no”, fueron las palabras del Cossio en una entrevista para la emisora Los 40 Principales. Aida Merlano, por su parte, no se aguantó y arremetió contra el creador de contenido: “Debería darme vergüenza que me relaciones con un tipo sin ética como tú (...) Suéltame, que eso es lo que te arde, siempre he dejado que la gente piense lo que le dé la gana”, declaró la barranquillera a través de un video publicado en las redes sociales.

Te puede interesar: Johana Velandia es la segunda eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La polémica continuó con las declaraciones de Diego Camacho, un amigo cercano de la influencer, que reveló detalles inéditos de la pasada relación de los creadores de contenido: “Lo primero que usted tiene que saber de este chisme es que eso no fue ningún error, ni ningún desliz”, comenzó diciendo en el empresario.

El también creador de contenido reveló a través de un video que Yeferson Cossio le pagó un apartamento a Aida Merlano en Medellín porque en el momento que ellos estaban juntos la hija de la exsenadora Aida Merlano vivía en Barranquilla, además, le regaló una lujosa cadena de oro con un dije con esmeraldas.

“Si a mí no me interesa una persona, yo para qué le voy a pagar apartamento en otra ciudad porque siento que en la ciudad donde ella vive actualmente no es seguro para ella. Si a mí no me interesa esa persona yo para qué le voy a regalar una cadena carísima. Sí, niña, esa cadena que tú le veías a Aida Victoria de una cruz con esmeraldas que se veía carísima, se la regaló él a ella, saca cuentas y busca fotos. Tú crees que yo a un desliz, tú crees que yo a un error le voy a arreglar esa cadena tan costosa”, expresó el amigo de la creadora de contenido.