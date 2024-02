Enrique Gómez arremetió contra Petro tras la llegada de Mancuso al país: “Lo trata como su nuevo mejor amigo”

“Mancuso de seguro vendrá por sus tierras, sus caletas", dijo Enrique Gómez tras la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia - créditro Camila Díaz/Colprensa

Después de haber sido extraditado hacia Estados Unidos y permanecer casi 16 años fuera del país, Salvatore Mancuso regresó a Colombia el 27 de febrero de 2024.

El ex cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comparecerá ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) como parte de su proceso de sometimiento a este tribunal transicional, luego de haber hecho parte de Justicia y Paz.

Sin embargo, el país está expectante por las audiencias que adelantará el juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se definirá la suerte jurídica de Mancuso.

El ex candidato presidencial y líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, no fue ajeno a la llegada de Salvatore del ex jefe paramilitar y arremetió contra el actual Gobierno, por los “beneficios” que le ha brindado al pisar suelo colombiano:

A través de un video compartido en la red social X (anrtes Twitter), el político aseguró que Mancuso es el nuevo “mejor amigo” de Gustavo Petro y su llegada al país supondría un mayor control territorial del paramilitarismo:

“Los extremos de la perversidad y la inmortalidad siempre se unen, por eso el nuevo mejor amiguis de Gustavo Petro es Mancuso, un sanguinario depravado, un abusador, un hombre que destruyó al país. Él recibe ahora los mismos beneficios que Mordisco y sus lugartenientes para nada bueno, lo único que buscan es ampliar su control territorial”.

Seguido precisó: “Mancuso de seguro vendrá por sus tierras, sus caletas. Vendrá por sus propios lugartenientes para sumir a Colombia en el caos, en la destrucción y en la violencia”.

De acuerdo con Gómez, las acciones que “en nombre de la paz” estaría llevando el Gobierno otorgando beneficios a cabecillas de grupos armados ilegales, debe acabarse. Para ello, el ex candidato presidencial propuso abandonar los diálogos de paz que se adelantan:

“Debemos abandonar esta cultura dialogante de entrega de la ley al bandido, al violento y al narcotraficante. (...) Superar el mito de la negociación de la ley. Crear para los criminales la percepción real y cierta de un riesgo jurídico y operativo de nuestra fuerza pública, recuperar la moral de la tropa y de la sociedad es nuestra prioridad”.

Adicionalmente, dejó ver su intención de una posible candidatura a la Presidencia: “Debemos prepararnos para que en el 2026, la nación colombiana haga un esfuerzo fiscal, moral y judicial para poner a todas las organizaciones armadas ilegales y asus cabecillas presos, en las cárceles que es donde deben estar”.

“Trabajaremos también en las fronteras jurídicas para que exista el escenario y el convencimiento de los jueces de que deben respaldar a la acción del ejecutivo para que a partir de 2026, Macuso, Mordisco y toros esos degenerados estén donde les corresponde, en una cárcel, pagando penas largas por el daño que le han hecho a Colombia”, finalizó el líder político.

Enrique Gómez arremetió contra Petro tras la llegada de Mancuso al país: "Lo trata como su nuevo mejor amigo"

En otra publicación, Enrique Gómez criticó las declaraciones de Gustavo Petro en Anato 2024, donde reconoció que pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno, Satena, la aerolínea colombiana, no ha logrado volverse competitiva.

“Satena es un fracaso mío, porque yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja, construidas en la relación diplomática, y las bota, y entonces no logra ser un competidor siendo del Gobierno”, dijo el mandatario.

Gustavo Petro se refirió a la situación de la aerolínea Satena

Sobre esto, el ex candidato presidencial dijo que se trata de una “cortina de humo” con la que el Gobierno pretende tapar la llegada de Mancuso a Colombia:

“Tratar de tapar lo de Mancuso reconociendo su fracaso con Satena, entre la enorme lista de fracasos... No, esa no es la ruta”, dijo Gómez en su cuenta de X.

Ante la situación de la aerolínea en el país, Petro pidió al Ministerio de Hacienda tomar medidas urgentes: “Es la empresa colombiana, pero ahí hemos fracasado y en esto el Ministerio de Hacienda que es el propietario, tiene que tomar nota, no podemos seguir con una aerolínea anclada sin que pueda realmente despegar como todos los aviones”, puntualizó.