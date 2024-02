Amañar un partido en Colombia: cuántos años de cárcel podría pagar quién sea encontrado culpable

A pesar de que la FIFA envió una carta de felicitación a la FCF, el arbitraje en Colombia ha sido protagonista de varios escándalos - crédito Infobae

A pesar de que el arbitraje colombiano ha sido señalado en diferentes oportunidades durante la Liga Betplay-1, en la tarde del 29 de febrero la Federación Colombiana de Fútbol hizo pública una carta enviada por la FIFA en la que esta entidad felicitó a los árbitros del país por su manera de usar el VAR.

“Nos complace informarle que la Federación Colombiana de Fútbol ha recibido la aprobación final del uso del VAR por parte de la FIFA y de ahora en adelante figura como organizador con experiencia de competencias con el uso del VAR”, es parte del documento.

Esto no ha hecho que diferentes periodistas e hinchas del fútbol colombiano cuestionen las decisiones tomadas por los árbitros en partidos como Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla, Envigado vs. América de Cali o Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, en los cuales se registraron jugadas que para algunos analistas arbitrales fueron errores de los encargados de impartir justicia.

Esto, sumado a los señalamientos del exarbitro Harold Perilla sobre corrupción y acoso sexual en el arbitraje colombiano, las denuncias del presidente de Patriotas, César Guzmán, sobre posibles amaños de partidos y los rumores que existen sobre la presencia de apuestas dentro del FPC han hecho que el tema del que más se hable en las últimas semanas en el contexto deportivo en Colombia sea “la mano negra dentro del fútbol colombiano”.

Una de las preguntas que se tienen es si un árbitro, jugador o dirigente que sea descubierto en un escándalo de esta índole podría terminar en prisión.

El insólito penal a favor de Envigado que causó malestar en América de Cali y toda la esfera del FPC - crédito Win Sports

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado deportivo, Andrés Charria, conocido por ser uno de los juristas con más experiencia en procesos tribunales arbitrales de la FIFA y el TAS, habló sobre los temas jurídicos que existen sobre un posible amaño de partidos en el país.

Charría afirmó que en Colombia no hay una ley de tipo penal que determine consecuencias por aspectos de esta índole dentro del deporte; sin embargo, los casos expuestos han sido procesados por corrupción privada.

De acuerdo al Código Penal, este crimen es punible cuando una persona promete, ofrece o concede a directivos, administradores, empleados o asesores de una asociación para que le favorezca a él o un tercero. De la misma forma, esto será determinado cuando un sujeto reciba, solicite o acepte dádivas dentro del mismo contexto.

“Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes… Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años”, estípula el artículo 250 de la Ley 599 de 2000.

En países como España, esto ha dejado de ser tomado como un problema de una entidad privada y ya hay leyes enfocadas al amaño de resultados en el deporte.

El arbitraje en el fútbol colombiano afronta un escándalo por posibles amaños en algunos partidos de 2024 - crédito Colprensa

Desde un ámbito deportivo, la FIFA en el artículo 20 del código disciplinario habla de sanciones sobre protagonistas que puedan manipular un resultado, remarcando que la sanción que podrían recibir de inhabilidad sería de mínimo cinco años y máximo de por vida.

De la misma forma, también recibirían multas de mínimo 100.000 francos suizos, que a pesos colombianos son $444.000.000.

En caso de que un jugador sea responsable de este tipo de comportamientos, la FIFA o la federación podrán desafectar de manera inmediata su participación de la competición.

Respecto al ámbito colombiano, se remarca que el CDU de la Federación Colombiana de Fútbol en el artículo 93 habla de corrupción, pero desde el aspecto de dirigencia y no de los protagonistas.