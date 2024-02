Delincuentes armados se llevaron una camioneta blindada en el sur de Bogotá

Delincuentes armados se robaron una camioneta blindada en la localidad de Kennedy - crédito Colprensa

Un nuevo hurto a mano armada se suma a la ola de inseguridad que azota a la capital del país. Delincuentes interceptaron a un ciudadano y le robaron su camioneta en el sur de Bogotá.

Los hechos se registraron en la noche del lunes 26 de febrero de 2024 en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con información revelada por la emisora Blu Radio, que se contactó con la esposa de la víctima, el hurto de la camioneta se registró cuando su pareja sentimental llegaba a su vivienda y estaba estacionando en el parqueadero de su casa.

Hombres armados los amedrentaron y hurtaron

En la noche del lunes, cuando la víctima llegaba a su vivienda e intentaba guardar una camioneta Toyota Fortuner blindada, al menos cuatro hombres que portaban armas de fuego lo sorprendieron.

Según los detalles revelados hasta el momento, los delincuentes llegaron al sitio en una moto y un carro, cuyos conductores permanecieron en los vehículos mientras sus cómplices cometían el robo.

Además de hurtar la camioneta, los criminales golpearon a su víctima y amenazaron a la esposa con un arma de fuego - crédito Colprensa

Bajo amenazas, los criminales lograron que el conductor de la camioneta descendiera del vehículo para llevárselo, mientras su esposa corrió al interior de la vivienda para proteger su vida. En ese momento los ladrones agredieron físicamente al ciudadano, que quedó reducido el piso por la golpiza que le propinaron.

En eso la pareja sentimental de la víctima logró subir al segundo piso de la vivienda y desde una ventana empezó a gritar para alertar a sus vecinos. La mujer solicitaba ayuda para evitar el hurto de la Toyota; sin embargo, uno de los ladrones se percató de la situación y le apuntó con un arma de fuego para evitar que siguiera pidiendo ayuda.

“Yo en ese momento lo que hice fue subir al segundo piso. Abrí la ventana y empecé a gritar: Ayuda, ayuda, por favor, llamen a la policía”, narró la mujer en la entrevista con la emisora mencionada.

“En esas uno de los asaltantes me vio y me apuntó con el revólver para que me callara. Lo que hice fue cerrar la ventana y volver a bajar. Cuando volví a bajar, mi esposo estaba tirado en el piso y ellos ya habían arrancado con la camioneta”, añadió la ciudadana.

De acuerdo con la información de la emisora, los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector. Aunque las imágenes no fueron reveladas, según los datos entregados en los clips es posible observar que los ladrones actuaron con total tranquilidad y sin afán.

La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada y se activó un operativo para recuperar la camioneta - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Ese material ya estaría siendo revisado por las autoridades, que tras el hurto activaron un operativo para ubicar a los delincuentes.

Según la información que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá, se activó un dispositivo en el sur y occidente de la capital del país para rastrear el vehículo que cuenta con un dispositivo GPS. Al parecer ese sistema no ha sido desactivado por los delincuentes y ha lanzado datos desde dos localidades distintas de la ciudad.

Este hecho se suma a los múltiples delitos de alto impacto que han ocurrido en la capital del país en las últimas semanas. La escalada de violencia en Bogotá ha llegado a tal punto que se reportan balaceras, homicidios y hurtos prácticamente todos los días.

Solo la semana anterior se reportaron dos tiroteos, en uno de esos los delincuentes asesinaron a un auditor de empresas privadas en inmediaciones del Parque de la 93.

Así mismo, dos ladrones fueron ultimados por un expolicía en medio de un intento de hurto y en hechos que son materia de investigación, una pareja de adultos mayores fueron asesinados por delincuentes que los sorprendieron cuando ingresaban a su hogar.