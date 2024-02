Martha Isabel Bolaños respondió a los comentarios de sus compañeros: “Qué es lo que hay en mí que les choca tanto”

La actriz colombiana se mostró enojada por la actitud de sus compañeros contra ella - crédito cortesía/ Canal RCN

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños ha pasado ratos amargos dentro de La casa de los famosos por sus conflictos con sus compañeros, porque dicen ellos que no toleran la actitud de la caleña.

El enfrentamiento se produjo durante una dinámica de ‘cara a cara’, donde los concursantes tenían que decir la verdad de frente a la persona con que había tenido una dificultad y, de paso, votaban para escoger al nominado.

En la actividad la actriz conocida como ‘la Pupuchurra’ tuvo varias polémicas con las celebridades, entre esos, Ómar Murillo, Sandra Muñoz, Ornella Sierra y Diana Ángel, situación que alteró a la colombiana.

La colombiana que participó en la exitosa novela Yo soy Betty, la fea habló en privado con su compañera del equipo Cielo Mafe Walker, que también cayó en los comentarios del equipo Infierno, acerca de las fuertes palabras que le dijeron los concursantes. “Qué es lo que hay en mí que les choca tanto, si no me he metido con nadie (...) Pero que es lo que les choca”, cuestionó la actriz a su compañera de cuarto, con quien buscaba desahogarse en ese