Maluma es una de las celebridades con los aviones más lujosos del mundo: cómo es y cuánto cuesta

El cantante Maluma está en el listado de celebridades con los jet más lujosos del mundo - crédito @Maluma / Instagram

En una nueva lista revelada por el medio europeo Expansión se dio a conocer cuáles son los siete aviones privados más exclusivos del mercado y los nombres de sus dueños, entre los que se destaca el nombre de un artista colombiano.

Algunos de los propietarios que aparecen en el listado son Elon Musk, Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Maluma, Lionel Messi, Sergio Ramos y Beyonce. Aunque para sorpresa de muchos Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, hace parte del selecto grupo de celebridades que se da el lujo de tener este artículo a su disposición.

Según las cuentas del medio europeo, una de las generalidades que tienen estos artistas, cantantes y deportistas es que cuentan con un patrimonio que supera los 20 millones de dólares, lo que traducido en pesos supera los 78 mil millones.

El nombre del CEO de Tesla Motors, Elon Musk, es el que aparece en la primera posición como el dueño del jet privado más costoso, el cual está evaluado en 84 millones de dólares; seguido del jet de Beyonce, que terminó regalándose a su esposo Jay-Z, es el segundo más caro de la lista, el cual está avaluado en 40 millones de dólares.

En tercera posición se encuentra el cantante Julio Iglesias quien tiene un jet avaluado en 30 millones de dólares -aunque desde hace un tiempo lo puso en venta, no encuentra quien pague ese precio- en la cuarta posición se encuentra el reconocido futbolista del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, quien tiene una nave que cuesta 15 millones de dólares, el cual al igual que el de Iglesias está a la venta.

Este top cinco lo cierra el colombiano Maluma, el cual posee un jet de 18 millones de dólares. Esta nave es de referencia Gulfstream G450 y cuenta con cocina, baño, entretenimiento a bordo y acabados de lujo.

Maluma junto a su avión personalizado "Royalty Air" - crédito undefined

¿Cómo reaccionó Maluma al recibir su jet por primera vez?

En 2019 el intérprete compartió a través de sus redes sociales un video en el que se lo ve llorando al ver y recibir por primera vez su avión privado. El emotivo material lo publicó en su cuenta de Instagram y en sólo unas horas superó las tres millones de visualizaciones.

Para acompañar el video, publicó un mensaje inspirador en el que recuerda cómo fueron sus duros inicios hace ocho años y ha animado, así, a todos sus fanáticos a que nunca dejen de soñar porque “los sueños sí se hacen realidad”.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado”, recordó Maluma antes de darle la bienvenida a su nuevo jet privado. “¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos al Royalty Air. Con este avión tocamos la Luna”.

Durante el clip, se puede ver cómo Maluma recorriendo su medio de transporte acompañado de sus padres y su hermana para después recorrerlo por dentro.

Maluma llorando junto a su familia al recibir por primera vez su jet privado en 2019 - crédito redes sociales

Uno de los colegas que celebró el logro fue José Álvaro Osorio, más conocido en la industria musical como J Balvin: “¡El mundo se hace más pequeño! ¡Felicidades mi Juan!”. Mientras que su compañera sentimental para la fecha, Natalia Barulich escribió junto al clip: “Parece que es ayer cuando hablabas de este sueño que ahora se ha hecho realidad”.

Finalmente, Maluma resaltó el poder de los sueños para cumplir metas. “Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad”.