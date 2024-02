Podrían bombardear al Clan del Golfo: ministro de Defensa le lanzó nuevas advertencias al grupo armado

El ministro de Defensa señaló que los bombardeos contra grupos armados no están prohibidos, sino restringidos - crédito Juan Felipe Sacristán/Infobae

Ante la arremetida violenta del Clan del Golfo, que ya deja varios militares muertos y heridos, la cúpula militar reiteró que continuarán con la persecución de esa organización. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que se pueden retomar bombardeos bajo las condiciones especiales que ha dispuesto el Gobierno nacional, como que no haya menores de edad en la zona.

“La disposición es: no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita que no existen menores, esa restricción tampoco existe. No es la prohibición del bombardeo en absoluto, esa es una operación que es admitida”, señaló el ministro Velásquez.

En ese sentido, el ministro señaló que los bombardeos no están prohibidos, sino restringidos a objetivos estratégicos en los que no haya presencia de menores de edad. Sin embargo, los encargados de la seguridad señalaron que todas las organizaciones al margen de la ley reclutan e instrumentalizan niños y adolescentes en sus filas.

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, señalaron las acciones en contra del Clan del Golfo - crédito cortesía MinDefensa

“Aquí lo que hemos tenido por restricción y de esa manera se transmitió desde el inicio de este Gobierno es cuando hay presencia de menores en esos espacios susceptibles de ser bombardeados”, enfatizó el ministro Velásquez.

Así mismo, el ministro Velásquez sostuvo que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro no se han realizado bombardeos. Además, desmintió que se haya negado la autorización para bombardear al Clan del Golfo en Segovia, donde fueron asesinados cuatro militares por parte de esa organización criminal.

Desde el Ministerio de Defensa, sin embargo, no descartan que se puedan ordenar ese tipo de ataques en contra de unidades de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, debido a que no se encuentran bajo ninguna tregua, como es el caso del ELN y el EMC Farc en medio de sus respectivos diálogos de paz.

“Los ceses tienen una restricción como se establece en los decretos en cuanto a desarrollar operaciones militares ofensivas. Esta es una operación militar ofensiva, esta por lo tanto no podría realizarse respecto de organizaciones que se encuentren en cese”, afirmó Velásquez.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, aseguró que mantienen la coordinación entre las diferentes autoridades para desarrollar operaciones en contra del Clan del Golfo bajo la denominada operación Agamenón que se dedica a perseguir esa organización.

“Seguimos adelantando operaciones ofensivas, contundentes, no solamente contra integrantes del Clan del Golfo, sino contra toda su organización armada, económica, logística... Vamos a continuar con todas nuestras capacidades, nuestras fuerzas, para lograr debilitar, doblegar la voluntad de lucha de esta organización terrorista”, sostuvo el general Giraldo.

El alto oficial señaló que las unidades de la fuerza pública continúan realizando combates, incluso el lanzamiento de cohetes en contra de esa organización, porque lo único que está limitado dentro del accionar militar son los bombardeos para evitar la afectación de niños, niñas y adolescentes.

El general Giraldo señaló que 13 militares han sido asesinados por los grupos armados en el país, mientras que 39 han resultado heridos. “A través de las diferentes operaciones y acciones de las fuerzas militares llevamos un total de 1992 afectaciones a estos grupos armados organizados, de delincuencia organizada y común”, aseguró, respecto a la respuesta de las autoridades.

Comandante de las Fuerzas Militares visitó en la clínica a los uniformados que resultaron heridos en combates de Segovia - crédito FF.MM

Este año se han logrado 192 afectaciones al Clan del Golfo, lo que significa un 56% más que el mismo periodo del 2023 y que significan cuatro ataques diarios. “Nuestra ofensiva va a continuar, la operación fortaleza sigue y la intención es afectar al máximo a los integrantes de este grupo armado ilegal. Donde esté este delinquiendo, ahí actuaremos en consecuencia”, afirmó el comandante de las fuerzas militares.