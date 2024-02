Polémica en redes: La Tremenda drogó y abusó de su pareja, “toca por las malas”

A pesar de que la influenciadora cucuteña Dailyn Montañez sometió a su pareja a prácticas sexuales no consentidas, se casó con él el 17 de febrero - crédito @refisaall/X

Una ola de críticas se generó en X (antes Twitter) por una entrevista en la que participó la influenciadora cucuteña Dailyn Montañez, más conocida como La tremenda. En la conversación, la creadora de contenido reconoció haber agredido sexualmente a su pareja Luis Jordan Galvan Julio, que también estuvo presente en la entrevista.

Sus declaraciones surgieron luego de que la entrevistadora Mariam Obregón, en su Show Mariam Obregón, preguntara por una historia en particular, en la que Montañez contó que lo drogó para hacer una práctica sexual que él nunca quiso. Relató que, hablando con un amigo sobre el tema, confesó que ella quería intentarlo, pero que su pareja no, por lo que le aconsejó agregar una sustancia en su bebida para dejarlo inconsciente.

“La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: “Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer””, explicó la influenciadora.

En efecto, así lo hizo. “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”, narró. Luego, en medio de risas, contó lo que pasó esa noche, mientras su novio no reaccionaba. “Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, puntualizó.

La influenciadora Dailyn Montañez aseguró que hay prácticas sexuales que a su pareja Luis Jordan Galvan Julio no le gustan, pero que, como no "se deja", toca "a las malas" - crédito @tremdeda.show/Instagram y @yordan_galvan/Instagram

Frente a esto, Galvan Julio expuso que, al descubrir lo que Montañez había hecho, se molestó y dejó de hablar con ella por cierta cantidad de días. “Ese día me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”, añadió. No obstante, después de un tiempo, perdonó a Montañez por lo sucedido.

La entrevistadora intervino en ese momento, tratando de resaltar que todo lo que había pasado fue sin el consentimiento del hombre y que, por ende, no debería ser aceptado. “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”, aseveró Mariam Obregón, dirigiéndose a la influenciadora. Ella respondió: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

La Tremenda narró que un amigo la convenció de drogar a su novio, suministrado algo en su bebida, para que pudiera hacer prácticas sexuales no consentidas - crédito Bienestar Colsanitas

En otro momento, surgió una pregunta sobre una fantasía sexual que tenga cada uno. Galvan Julio dio a conocer la de su pareja, indicando que es una que no le gusta. “La fantasía sexual que tiene Dailyn, yo no lo comparto, ella es aparte, es que me quiere meter el dedo en el (se queda en silencio), y eso no va”, dijo.

Montañez refutó: “Cuando está borracho, hasta le puedo mostrar las cámaras, se deja y le gusta, pero él no lo quiere aceptar”.

La entrevista continuó con otras preguntas referentes a su relación sentimental y a su sexualidad, mientras en las redes sociales varios internautas manifestaron su indignación por las acciones de La Tremenda, señalando que agredió sexualmente a su novio.

Dailyn Montañez, conocida como La Tremenda, aseguró que, después de haber sometido a su pareja a prácticas sexuales no consentidas, discutieron, pero fue perdonada - crédito @tremenda.show/Instagram

“Esta vieja confesó en una entrevista PÚBLICA que puso a su pareja en estado de indefensión para abusar de su integridad con total normalidad y muerta de la risa? Enferma ojo con la normalización del abuso mi gente”, comentó una usuaria de X (antes Twitter).

El grupo de activismo digital y movilización social a favor del feminismo y el aborto Jacarandas también se pronunció al respecto. “En la entrevista completa hay un momento en el que él dice explícitamente que no le gusta que ella lo penetre. Ella dice “cuando está borracho, se deja”. Más tarde describe cómo la primera vez que lo hizo, lo drogó y lo abusó estando inconsciente. Esto es violación”, se lee en el comentario.

En otra publicación relacionada con la entrevista, puso como ejemplo situaciones en las que los hombres narran una “historia graciosa” relacionada con su virginidad y resulta ser un abuso. “¿Cuánta gente, por el machismo, cree que los hombres no pueden ser víctimas también? Esto es verdaderamente grave”.

El 17 de febrero de 2024, luego de las revelaciones en la entrevista, Dailyn Montañez y Luis Jordan Galvan Julio celebraron su matrimonio.

El grupo feminista Jacarandas rechazó los actos de abuso cometidos por La Tremenda contra su pareja - crédito @SomosJacarandas/X

Luego de la polémica generada en redes sociales, tanto La Tremenda como Luis Jordan Galvan aseguraron que lo dicho en la entrevista solo fue para aumentar vistas en el video e incrementar la publicidad.