Este es el sencillo truco con la cámara del celular para identificar billetes falsos

El mercado de aplicativos para teléfonos móviles ofrece una variedad de opciones que permiten identificar billetes falsos - crédito EFE.

La desconfianza y la intuición pueden llevar a las personas a sospechar que recibieron un billete falso, aunque identificarlos suele ser un dolor de cabeza por su similitud con los originales.

No obstante, la tecnología se convirtió en un aliado para evitar este tipo de estafas, no solamente por las transacciones digitales, que evitan el uso de efectivo, sino porque usando la cámara del teléfono celular se puede identificar si un billete es falso o no.

Existen una variedad de aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS, que permiten testear la autenticidad de los billetes no solamente colombianos, sino de diversos países. Esas aplicaciones permiten identificar el billete solamente con utilizar la cámara del dispositivo móvil. A continuación, le presentamos algunas de las aplicaciones:

Cash Reader Bill Identifier

Esta llamativa aplicación está disponible tanto en la App Store como en la Play Store. Una vez la persona la tenga instalada en su dispositivo, le pedirá algunos permisos para poder operar, entre esos, el uso de la cámara. Una vez permitidos, los usuarios podrán ubicar dentro de la aplicación a los billetes colombianos dentro de un amplio catálogo de billetes de todo el mundo.

De acuerdo con los desarrolladores, la aplicación es muy fácil de usar debido a que funciona de forma muy intuitiva. Simplemente, hay que colocar el billete delante de la cámara frontal del celular y el software entregará su veredicto en cuestión de segundos. La plataforma también puede resultar muy útil para las personas con discapacidad visual, ya que cuenta con una funcionalidad que emite la denominación del billete en altavoz.

La aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es gratuita - crédito cashreader.app.

MCT Money Reader

Solo está disponible para dispositivos Android y además de identificar un billete falso, proporciona una serie de recomendaciones para hacerlo de forma manual. Basta con oprimir en el botón recognize y colocar el billete detrás de la cámara para que la aplicación lo reconozca.

MCT Money Reader solo está disponible para Android y es gratis - crédito Google Play.

Counterfeit

Esta aplicación solo está disponible para dispositivos iOS y se debe pagar para usarla. La plataforma no tiene muchas diferencias con las anteriormente descritas, pues funciona de forma muy similar.

Pagar por un dispositivo de seguridad adicional puede verse como una inversión, especialmente para aquellos profesionales y empresas que habitualmente manejan importantes sumas de dinero en efectivo.

Este sistema funciona mediante la activación de la cámara trasera del teléfono inteligente. El usuario apunta entonces la cámara hacia el billete que desea verificar, y la aplicación procede a escanear y realizar la autenticación necesaria. De este modo, la aplicación busca facilitar el proceso de detección de billetes falsos, ofreciendo a los usuarios una solución conveniente y tecnológicamente avanzada para prevenir el fraude.

¡Mire, toque, levante, gire y compruebe!

Por su parte, el Banco de la República realiza continuamente campañas para promover el reconocimiento de la autenticidad de los billetes de la nueva serie, la cual incorpora tecnología avanzada destinada a reforzar su seguridad y asegurar la confianza del público en el dinero en efectivo. Estos avances tecnológicos son altamente efectivos para combatir la falsificación y pueden identificarse con facilidad.

Los billetes de esta serie incluyen características de seguridad avanzadas, entre las que se destacan la cinta de seguridad, la marca de agua, las imágenes que coinciden al trasluz y la imagen que cambia de color y muestra un efecto de movimiento, todas estas pensadas para una fácil verificación por parte del usuario.

Estas son las cinco claves para reconocer la autenticidad de los billetes colombianos: