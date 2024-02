Daniela Legarda honra a su hermano Fabio tras el quinto aniversario de su fallecimiento

Daniela Legarda conmovió al recordar que han pasado cinco años de aquel 7 de febrero cuando Fabio Legarda murió - crédito danielalegarda / Instagram

La influenciadora de Instagram Daniela Legarda dedicó emotivas palabras en recuerdo de su hermano Fabio Legarda al conmemorarse cinco años de su inesperado fallecimiento. Daniela compartió en su perfil una serie de imágenes junto a su hermano, acompañadas de un mensaje que refleja el dolor y el amor hacia él.

El incidente que llevó a la muerte de Fabio Legarda ocurrió el 7 de febrero, cuando, en medio de un intento de robo, un proyectil de arma de fuego lo alcanzó mientras viajaba en un vehículo. El hecho conmocionó no solo a su familia y amigos, sino también a su amplia base de seguidores y al panorama musical urbano, donde Fabio estaba ganando reconocimiento como cantante de reguetón.

“Las palabras no pueden describir lo mucho que me impactó que dejaste esta tierra física. Mi corazón todavía duele todos los días. Hoy se cumplen 5 años desde que te convertiste en un ángel. Siempre fuiste un ángel para los que te rodean, incluso mucho antes. Te quiero mucho @legarda Mari y yo hemos estado cuidando de mamá y papá por ti. Mientras trabajas horas extra en el cielo para nosotros. Te amo por siempre y para siempre” expresó Daniela en su tributo a Fabio, quien fue trágicamente víctima de una bala perdida en Medellín.

Su hermana Daniela, además, reveló recientemente que ha estado trabajando en la música que Fabio dejó inconclusa, anticipando el lanzamiento de un álbum póstumo y una canción colaborativa con Dejota, cantante, DJ y amigo del artista. “Ha sido un proceso largo porque hay mucho que va con la música, pero hemos estado trabajando en su álbum sin parar. Espero que este año lo escuchen. Pero sí o sí pronto también sale una canción con Dejota y Legarda”, indicó la joven modelo.

La hermana del fallecido contante anunció que saldrá un disco con las canciones que alcanzó a grabar Fabio antes de su pérdida - crédito danielalegarda / Instagram

La comunidad digital de Daniela Legarda ha respondido a su publicación con mensajes de apoyo y recuerdo hacia el artista, destacando el impacto que tuvo en sus vidas y su persistente presencia a pesar de su ausencia física. Estas reacciones subrayan el cariño que aún retiene la figura de Fabio, tanto como inspiración musical como por el legado personal que dejó detrás.

“Un ángel en el cielo... se te extraña papi️”, “Hoy sería un artista muy reconocido tenía mucho talento. Siempre te recordaremos bello Legarda”; “Toda la vida me va a doler Legarda”; “Es increíble cómo aún lo siento tan vivo, y cada vez que veo algún video no asimilo que no está acá”, son algunas de las reacciones que destacan.

Fabio Legarda continúa siendo una figura querida y recordada en la industria musical y entre sus seguidores, evidenciado por la interacción constante en plataformas digitales cuando se evoca su memoria. La iniciativa de Daniela de finalizar y compartir el trabajo musical de su hermano sirve no solo como un homenaje personal, sino también como una forma de mantener viva la pasión de Fabio por la música.

La hermana mayor de los Legarda también recordó al fallecido cantante en sus redes - crédito misslegarda / Instagram

Cabe destacar que María Legarda, hermana mayor del cantante, hizo lo propio y en una publicación recordó al artista payanés expresando el fuerte vínculo que ambos compartían y que, a pesar de su partida, continuaba sintiendo su presencia espiritual.

“Hoy hace 5 años que no estás aquí físicamente, pero no me atrevo a decir que “te fuiste” porque siempre dejas saber que estás conmigo. Te siento ahora más que nunca y nuestra conexión es tan fuerte y que trascenderá en cada tiempo de vida. Estoy agradecido de que el mundo y yo hayamos podido tenerte durante 29 años y experimentar tu luz. Mi hermano, mi mejor amigo, gigante espiritual, me enseñaste que esta vida física es solo temporal y que siempre volvemos a casa a donde pertenece nuestra alma. Te amo eternamente”, escribió la creadora de contenido en sus redes.