Paloma Valencia, sobre la conmemoración del atentado al club El Nogal: “El acuerdo de La Habana selló la impunidad”

Paloma Valencia habla de la carta de las victimas del atentado del club El Nogal tras 21 años de este - crédito Colprensa

Con motivo de la conmemoración de los 21 años del atentado en el club El Nogal, orquestado por las Farc y que dejó 36 muertos y casi doscientos heridos, la representante de las víctimas Bertha Lucía Fries envió una carta asegurando que el acto terrorista sigue en la impunidad.

Te puede interesar: La JEP convoca a declaración a 9 exintegrantes de las FARC por caso del Club El Nogal

Ante el comunicado de Fries, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia escribió en su cuenta X sobre ese hecho terrorista.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Paloma Valencia desató polémica en redes: expuso un déficit millonario para la salud “de cada colombiano”

En su mensaje publicado por medio de su cuenta en la red social X la senadora perteneciente a la Comisión Primera, rememoró el trágico suceso en el que perdieron la vida 36 personas y cerca de 200 resultaron heridas, incluidos mujeres y niños. En sus declaraciones, Valencia destacó la persistencia en la espera de justicia y reparación por parte de las víctimas y señaló al acuerdo de paz de La Habana como un factor que, desde su perspectiva, ha contribuido a la impunidad de este doloroso capítulo en la historia del país.

“Hoy en conmemoración de los 21 años del salvaje atentado contra el club El Nogal, en donde murieron 36 personas y resultaron heridas casi 200, incluyendo mujeres y niños, recordemos que las víctimas siguen esperando justicia y reparación. El acuerdo de la Habana selló la impunidad”, comentó la congresista del Centro Democrático por medio de su cuenta de X.

Paloma Valencia recuerda el atentado al club el Nogal - crédito @PalomaValenciaL

Del mismo modo en su publicación la legisladora contraria al Gobierno nacional compartió un fragmento de la carta firmada por la representante de las víctimas del atentado de las Farc contra el Club El Nogal, Bertha Lucía Fries, en el que decía que la victimas aun estaban esperando verdad de lo sucedido, justicia, entre otros.

Te puede interesar: Nuevo agarrón entre Racero y Paloma Valencia por regla fiscal: “Senadora, deje de generar terrorismo económico”

“Hoy 7 de febrero 2024, aniversario 21, las víctimas seguimos esperando: verdad plena de lo sucedido, justicia, actos de perdón, reparación y reconocimiento de responsabilidad por acción u omisión de todos los involucrados”, decía en el texto.

Sobre esto último, aunque Bertha Lucía Fries reconoce que la sentencia mencionada solo abarca el caso en cuestión y no se extiende a otras demandas, destacó que los magistrados encargados de evaluar los demás casos enfrentan una valiosa ocasión para esclarecer los hechos. Especificó que esta es una oportunidad para determinar si el ataque fue indiscriminado o si existía un objetivo concreto, y si realmente se configuraba una situación de riesgo excepcional.

En la carta antes mencionada por Valencia, Fries de igual manera cuestionó que: “¿Por qué no escuchan a los ministros de la época Marta Lucía Ramírez (ministra de Defensa) y Fernando Londoño, (ministro del Interior), funcionarios del Estado que realizaban reuniones de Estado en el Club El Nogal? Estos exministros fueron citados a comparecer en varias oportunidades y no asistieron. ¿Por qué no ratifican lo que dijo la magistrada Stella Conto, de la Corte Suprema, quien dijo (2018) que Marta Lucía Ramírez dormía en las instalaciones del Hotel del Club?”.

De hecho, en el contexto de dicha conmemoración, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) citó para las fechas 12 y 13 de agosto a exmiembros de las extintas Farc a que pudieran dar su versión y contribuir con un aporte a la verdad sobre lo ocurrido en el atentado antes mencionado.

De la siguiente manera lo confirmó el tribunal en su cuenta de X: “La #JEP citó para el 12 y 13 de agosto a nueve exmiembros de las extintas Farc-EP a rendir versión y aportar verdad sobre el atentado al Club El Nogal, cometido en Bogotá el 7 de febrero de 2003 y que dejó 36 personas muertas y 198 heridas”.

JEP cita a exmiembros de las Farc para que den su versión del atentado del club El Nogal - crédito @JEP_Colombia

Aunque tras conocer la citación, varios de los firmantes de paz citados hicieron una carta dirigida al presidente de la República mostrando su descontento con la situación y de inmediato la JEP les respondió, en particular el magistrado Roberto Carlos Vidal dijo: “Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la paz e incumplan de manera grave sus compromisos, están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria, los procedimientos y sanciones y penas impuestas allí”.