Hijo de Gregorio Pernía se fue hasta ‘La casa de los famosos’ para defenderlo: “Él está jugando con la verdad”

Gregorio Pernía recibió apoyo de su hijo Emiliano Pernía en La casa de los famosos 4 - crédito @emilianopernia/Instagram

Gregorio Pernía recibió la visita de su hijo Emiliano Pernía Gardeazábal en La casa de los famosos Estados Unidos, a donde el joven llegó para apoyar a su padre en la noche de eliminación, pues el cucuteño se encontraba nominado y en riesgo de eliminación. “Él, desde un principio, ha estado jugando con la verdad”.

“Estoy aquí para darle fuerza, amor y toda la bonita energía a mi papá, él merece ganar esto porque es un ser íntegro con don de gente y que está siendo honesto”, mencionó el también actor sobre las razones por las que ‘el Titi’ debe seguir en la competencia.

Emiliano es el fruto del amor entre la pareja de actores Gregorio Pernía y Marcela Mar, quienes sostuvieron una relación sentimental de 6 años. Sin embargo, tiempo después ‘el Titi’ se casó de nuevo con Érika Rodríguez, con quien tiene dos hijos más, Luna y Valentino.

Gregorio Pernía no sabe que su hijo Emiliano Pernía estuvo en La casa de los famosos Estados Unidos apoyándolo - crédito @emilianopernia/Instagram

Terminada la gala del 1 de febrero, inició una nueva cuenta regresiva en la competencia de famosos. Uno a uno fueron llamados por ‘La Jefa’, para que cada habitante postulara a un nuevo candidato para la siguiente eliminación. Una vez que todos los participantes hicieron su elección, se dio a conocer el resultado que dejó a Leslie Gallardo, Thali García Carlos Gómez ‘el Cañón’, Clovis NieNow y Gregorio Pernía como los nuevos nominaciones de la semana y los puso en peligro de abandonar el reality show de por culpa de sus compañeros.

La decisión grupal de los concursantes de La casa de los famosos Estados Unidos generó controversia en redes sociales, debido a que eran muchos esperaban con ansias que Leslie Gallardo y Thali García se enfrentaran en una nominación tras sus constantes enfrentamientos, otros lamentaron que Gregorio Pernía figurara en la lista.

“Vamos a salvar a Gregorio y Thali”, “no le tiren tanto hate a Leslie, no puedo darle like a todos”. “somos tan buenos, que mandaremos a Leslie con Emilio para que no llore más”, “like si quieres a Leslie afuera”, comentaron parte de los espectadores del programa en redes.

Habrá Titi para rato

Aunque Gregorio Pernía no se enteró de que su hijo Emiliano estuvo en la casa estudio ubicada en Ciudad de México, donde se graba esta producción internacional, el joven compartió varios mensajes que sabe que su padre va escuchar en cuanto regrese de la competencia de convivencia.

Gregorio Pernía no sabe que su hijo Emiliano Pernía lo acompañó en la gala de eliminación en La casa de los famosos 4 - crédito @gregoriopernia/Instagram

Luego de vivir la experiencia de acompañar a Pernía en la gala de eliminación sin que él se diera cuanta, Emiliano compartió con sus seguidores la felicidad de haber estado ahí aunque su padre no lo viera

“Bueno, les cuento que me llegó una invitación de un momento para otro, algo muy loco. Debo viajar de inmediato a México para darle apoyo a mi padre que se encuentra concursando en un reality en el que lo nominaron para salir de la competencia y debo demostrarle que estoy ahí para él”, “Padre debes saber que estuve contigo aunque no me viste, te visité”.

Adicionalmente, el hijo de Gregorio celebró que el actor fue el primero salvado por el público, lo que evidenció el favoritismo que tienen los espectadores sobre el actor.

“Papá, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Recuerdo que hablabas antes de tu encierro y me contaste los mil escenarios que tenias planteados en la cabeza como anticipo a lo que podría pasar allá adentro. Me acuerdo que ibas muy nervioso y mentalizado para lo peor”, expresó Emiliano.

En el escenario, Emiliano defendió a su padre ante los televidentes que son quienes tienen el poder de mantener o sacar del juego al participante que quieran. “Él llegó con un objetivo claro y es llevar un mensaje bonito al público con responsabilidad y respeto”, concluyó el joven.