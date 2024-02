Fernán Martínez se refirió a su relación actual con Juanes y tiró dardo a Shakira: “No es santa de mi devoción”

La esperada colaboración entre Juanes y Shakira todavía no ha encontrado su momento, pues el paisa indicó que el arte fluye sin forzar uniones - crédito juanes - shakira/Instagram

Hablar de Fernán Martínez es referirse sobre uno de los empresarios más importantes del mundo del espectáculo en Colombia. Su asesoramiento a distintos artistas del ámbito musical o actoral que incluyen a Juanes o Sofía Vergara, e incluso sus vínculos con personajes de la clase política, lo han convertido en una figura clave para entender el desarrollo del show business en el país durante los últimos 30 años.

De todas sus relaciones profesionales, la que mantuvo con Juanes quizá sea una de las más recordadas. Fue bajo su mando que el paisa inició y desarrolló una carrera en solitario que durante los años 2000 lo convirtió junto a Shakira en una de las figuras colombianas más reconocidas en el extranjero.

El final de su relación profesional con el antioqueño en 2011 fue motivo de especulaciones a lo largo de los años, pero a la fecha no se han dado mayores detalles sobre lo que causó dicha ruptura por parte de ninguno de los dos. Eso sí, el empresario demostró no tener miedo a la hora de referirse a ellos, para bien o para mal, como sucedió durante su paso por Sin Carreta de Canal Uno.

Inicialmente, la charla con Juan Diego Alvira transcurrió por la actualidad de las celebridades en Colombia, con el empresario celebrando el éxito internacional de Karol G. “Hay mucho talento. Lo de la Bichota es impresionante. Su discurso, su imagen, todo su paquete es impresionante”, señaló. También sumó en la lista a Manuel Turizo y señaló que “puede ser el que le pegue al perro otra vez”.

Fernán Martínez manifestó que venía teniendo acercamientos con Alzate para trabajar juntos - @alzatemusica/Instagram

Sobre la música popular manifestó que a pesar de tener grandes exponentes como Yeison Jimenez o Alzate (con el que el empresario reconoció tener acercamientos), todavía no han logrado entrar a competir en México, país que por estos días el punto de referencia para este sonido. En cambio, consideró que figuras como Greeicy o Martina Peligrosa “se estancaron”.

En ese momento, Martínez se refirió a Shakira y Juanes, dos de los artistas colombianos con mayor proyección internacional de siempre. Sobre la barranquillera, el mánager reconoció que “es la más grande”, reconociendo su capacidad para reinventarse principalmente luego de su separación de Gerard Piqué. Sin embargo, señaló un momento que no dejó bien parada a la cantante.

“No es santo de mi devoción como persona (...) Cuando yo estaba con Juanes que estaban iguales en popularidad, ella tuvo un par de desplantes con Juanes. Era amiga mía, me saludaba, pero a Juanes lo ignoró un par de veces. Yo desde ahí le cogí aversión”, relató, además de mostrarse crítico con la relación que mantuvo con Antonio de la Rúa, que además fue su mánager durante años.

Aunqque durante años se especuló con una rivalidad entre ambos artistas, Juanes y Shakira posaron juntos en los Latin Grammy 2023 - crédito @juanes/Facebook

Precisamente su relación con el intérprete de A Dios le pido fue uno de los temas de conversación, pues la relación profesional entre Juanes y Martínez terminó bruscamente en 2011. Cuando el periodista le preguntó si seguía hablando con el paisa, el empresario respondió negativamente y aprovechó para lanzar un dardo contra Juanes. “No hablo con Juanes. Él como se retiró, no sé donde está. Ya no sale en la radio, ya no sale en la televisión”, señaló con doble sentido.

Cuando le recordaron que ha continuado lanzando discos después de culminar su relación profesional, Martínez señaló que “No sabía, yo no he oído nada. Me dijeron que iba a montar un restaurante en el Parque Lleras y no sé qué”.

Martínez llevó sus impresiones aún más lejos al señalar que Juanes provocó un “suicidio” al decidir romper su relación con el que fuera su manager durante sus años de mayor auge. “Él decide retirarse, se esconde. Se apagó, se suicidó, porque él no maneja bien el marketing”, explicó, para luego hacer referencia al cambio de imagen que tuvo durante la última década. “Maneja unas cosas raras y unos muñecos raros, se deforma, sus pelos, su barba... no le pega musicalmente”.

Cuando le preguntaron por los motivos detrás de la ruptura profesional, Martínez se mostró más evasivo y se limitó a decir que “fueron muchos motivos” y que tanto el artista como el mánager “éramos como el yin y el yang. Él es pesimista, fatalista, yo soy optimista. Teníamos visiones diferentes”.