Por robar en un D1 casi lo linchan: los vecinos lo agarraron a golpes

En un reciente caso de hurto e inseguridad en Dosquebradas, Risaralda, cámaras de vigilancia dentro de una tienda D1 capturaron a un joven cometiendo un robo. Este incidente provocó una violenta respuesta por parte de la comunidad local, que terminó en la agresión física al implicado.

Los hechos ocurrieron en el sector de Molinos y han sido ampliamente difundidos a través de las plataformas de noticias El Tiempo y Caracol Televisión.

De acuerdo con los reportes, el individuo intentaba sustraer varios productos ocultándolos en su ropa, sin embargo, fue descubierto por algunos de los presentes en el establecimiento. En las imágenes difundidas se observa cómo el presunto delincuente es capturado y sometido por ciudadanos del área, quienes lo inmovilizaron utilizando zunchos y le retiraron una bolsa de café que había tomado. Este episodio desató una serie de reacciones encontradas en la opinión pública, con comentarios que varían desde la aprobación del castigo físico hasta críticas hacia la justicia por mano propia.

Comunidad de Dosquebradas detiene y agrede a presunto ladrón en acción de justicia por mano propia - crédito captura de pantalla La Virginia En Vivo

El coronel Edwin Nieto, comandante de la Policía de Dosquebradas, informó en conversaciones con El Tiempo que a pesar de la retención y agresión al sospechoso por parte de la comunidad, no se presentaron denuncias formales en el momento en que los oficiales de policía llegaron al lugar, se le encontró al joven un arma cortopunzante y tras un procedimiento de comparendo, fue puesto en libertad.

“Aparentemente, el sujeto cogido en el establecimiento por los presentes, quienes lo amarraron con un zuncho y le quitaron una bolsa de café que tenía entre sus prendas de vestir... Tras esto, lo llevan a otro sitio y empiezan a golpearlo mientras lo tienen amarrado, sin embargo, cuando el cuadrante de la Policía llega al lugar, ninguno de los presentes coloca la denuncia, por lo que el sujeto, solamente es requisado y en su poder se encuentra un arma blanca, tras esto le hacen un comparendo y queda en libertad”, según relató Nieto al medio mencionado.

Este hecho ha provocado diversas reacciones en línea, donde algunos justifican la acción del presunto ladrón debido a la posible desesperación por necesidad, mientras que otros condenan la violencia y critican la soltura del individuo a pesar del delito y las pruebas incriminatorias.

