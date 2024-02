Paola Jara lanzó una nueva canción para dedicar al ex: “Siempre vuelven”

Paola Jara en dúo con Dayanara estrenaron un tema dedicado a el ex: "Ay, yo creo que no me olvidan" - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

Paola Jara y Dayanara presentaron No será tan Fácil, un sencillo con el que han logrado capturar la atención del público de las diferentes plataformas digitales consiguiendo más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube y alcanzar ser número 7 en tendencias de música en tan solo 5 días de estreno.

El video musical grabado en la ciudad de Medellín, bajo la dirección de Jonathan Estrada, narra la historia de una relación amorosa concluida, sirviendo de himno para todos aquellos dispuestos a dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro en relación con las relaciones amorosas.

La artista del género popular colaboró con la cantante ecuatoriana en un tema que está hecho para dedicar al expareja - crédito Paola Jara/Instagram

“Sí no le ha pasado, yo creo que soñamos con que nos pase o por lo menos yo creo que todos quedamos en la vida como que: Ay, yo creo que no me olvidan así no sea verdad, pero todos anhelamos, que eso suceda”, expresó la cantante colombiana en diálogo con Infobae Colombia.

El tema de Paola Jara y Dayanara se complementa con la frase popular en las redes sociales acerca de las exparejas: “Siempre vuelven”, es que en el caso de las mujeres cuando sufren de alguna ruptura amorosa se dedican al autocuidado consiguiendo verse más bonitas que antes.

Las famosas cantantes Paola Jara y Dayanara colaboraron en el sencillo ‘No será tan fácil’ - crédito cortesía

“Sabes que yo siento que a todas las mujeres no sé cuándo terminamos una relación nos da por ir al gimnasio un poquito más y nos da por cuidarnos más en la comida (...) No será tan fácil ya la hemos bautizado como una canción para dedicar al ex, o sea, no hay mejor canción que esta porque hay muchos que se van de la vida de uno y dicen va a ser muy fácil superarte, mentira, ahí están que vuelven a llamar y escribir para ese remember (recuerdo) porque se les hace muy difícil olvidar con ese amor bonito del pasado”, agregó la reina y cantante ecuatoriana para este medio.

La nueva canción de las exitosas cantantes consigue que las personas se sientan identificados al poder cantarle a una expareja. “Y no será tan fácil que borre las huellas que tiene tu cuerpo, sabes que son mía. Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía, vas a venir a buscarme, pero ya será muy tarde”, expresa una estrofa de la nueva canción.

La conexión emocional entre Paola Jara, recocida artista del género popular, y Dayanara, fenómeno viral de Ecuador quedó evidenciada en el destacado tema que se robó la atención en redes sociales.

Las exitosas cantantes lanzaron un sencillo para dedicar a las exparejas - crédito Paola Jara/Instagram

“Yo tenía No será tan fácil dentro de mi lista como de canciones para grabar cuando la escuché y cuando ya teníamos como el proyecto, yo dije: Esa canción yo creo que podría adaptarse muy bien en ambos mundos en ambos géneros. Yo creo que la sacaríamos del estadio con esta canción, las dos nos representa, entonces se la presenté (a Dayanara) y nada le gustó. Gracias a Dios grabamos No será tan fácil que de verdad nos encantó el resultado”, reveló la esposa del también cantante Jessi Uribe.

La emoción de las artistas es palpable, sobre todo de Dayanara colaborando en otro país: “Mi experiencia pues ha sido muy bonita con Pao. Tuve la oportunidad de viajar, la grabamos de hecho acá en Bogotá y mi primera visita Bogotá fue para la grabación de la canción como tal y el video clip lo hicimos en Medellín, lo que quisimos plasmar en ese vídeo es dos mujeres empoderadas, grandes, poderosas y que el ex al ver ese vídeo pues diga: de lo que me perdí”, expresó para Infobae Colombia la ganadora del concurso de belleza Teen Américas Ecuador 2014.