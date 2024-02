Federico Gutiérrez hizo fuerte advertencia por marchas del 8 de febrero: “Responsabilizamos al Gobierno”

Alcalde de Medellín responsabilizó al Gobierno nacional ante eventuales hechos de violencia que se presenten en las marchas de 8 de febrero - crédito Ficogutierrez / x

Todo está listo para que el jueves 8 de febrero la ciudadanía se pronuncie en las calles para exigir el nombramiento de la nueva fiscal General de la Nación y entre otras cosas, manifestarse en apoyo al presidente Gustavo Petro, principal promotor de las marchas.

“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”, escribió Petro, vía X.

El llamado a la ciudadanía para resguardar la democracia y asegurar la integridad del Estado de derecho, según los argumentos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los organizadores de la marcha, ha sido escuchado por instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Sistema de Medios Públicos (Rtvc), que ya confirmaron su participación.

Ante el inminente llamado a movilizarse, en ciudades como Medellín ya se reunieron las autoridades junto con la alcaldía y gobernación, para garantizar el derecho a la protesta pacífica, sin embargo, anunciaron condiciones para evitar desorden.

El pronunciamiento lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez, asegurando que la ciudadanía que se quiere expresar tiene el respaldo de la administración local, no obstante, no habrá permisividad para “la violencia” o “desmanes”.

El alcalde indicó que tras el consejo de seguridad, en el que participó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se acordó que no permitirán que se ataquen los bienes públicos y privados y responderán efectivamente ante eventuales hechos de violencia.

“A los que decidan marchar mañana: la protesta pacífica se respeta y se acompaña, pero la violencia se contrarresta. No vamos a permitir desmanes, no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la gente ni tampoco los bienes públicos ni privados. Nuestra instrucción en Consejo de Seguridad, que ha sido respaldada por el gobernador @AndresJRendonC, es clara: garantizaremos la protesta, pero no permitiremos la violencia”, escribió Gutiérrez, vía X.

Federico Gutiérrez anunció que respalda las marchas, pero con condiciones - crédito @Ficogutiperrez / X

El alcalde de los medellinenses no dejó a un lado los reparos que tiene frente al Gobierno de Gustavo Petro y señaló de “ruptura institucional” el hecho que el Gobierno sea quien promueva la movilización ciudadana:

“Que el Gobierno nacional promueva una marcha en contra de la Fiscalía General de la Nación es una ruptura institucional”, añadió en el tuit.

Por ende, el alcalde se encargó de responsabilizar al Gobierno Petro, en caso de que se presenten hechos de violencia: “Cualquier hecho de violencia, responsabilizamos al Gobierno”, señaló Gutiérrez en declaraciones citadas por Blu Radio.

Por último, el alcalde dejó en claro cuál es su postura frente al rifirrafe entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación: “Mi respaldo absoluto al fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera”.

Ante las declaraciones, el excandidato a la Gobernación de Antioquia Esteban Restrepo hizo un llamado a organizaciones internacionales a ejercer veeduría durante la jornada de marchas previstas. Tildó al Gobierno de Gutiérrez y Rendón de “autoritarios”, lo que, para él, traería graves violaciones a los derechos humanos:

“Solicito respetuosamente a la @MisionONUCol ser veedores del proceso de marchas mañana en la ciudad de Medellín. El autoritarismo del alcalde y el gobernador por reprimir la protesta, podría traer violaciones graves a los derechos humanos de los marchantes”.

Excandidato a la Gobernación de Antioquia tildó de "autoritarios" al alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia - crédito @Estebanrestre / X

Es importante destacar que para asistir a las marchas en Medellín, el punto de encuentro principal será en el Parque de Las Cruces, desde las 10:00 a. m., en el evento se confimó la participación la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).