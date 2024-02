Colombiana en Chile murió atropellada por un carro fantasma

Consuelo Parra Henao fue arrollada por un carro fantasma - crédito redes sociales / Facebook

Una lamentable tragedia enluta a la población de San José, en Cartago (Valle del Cauca), de donde era oriunda Consuelo Parra Henao, que perdió la vida en Antofagasta (Chile) en un accidente de tránsito.

Parra Henao era reconocida en la población cartagueña por ser hija del líder social José Parra, a quien llaman cariñosamente Moradito y se destaca en la comunidad por su gestión animalista y deportiva.

Según indicaron allegados a la víctima, los hechos se presentaron en inmediaciones a su lugar de residencia mientras se trasladaba en una motocicleta y fue arrollada por el conductor de un carro que se dio a la fuga después de protagonizar el accidente de tránsito.

De cuerdo con el reporte de medios de comunicación chilenos, los hechos se presentaron sobre las 7:30 de la mañana del martes 6 de febrero, cuando la colombiana de 40 años se movilizaba por una ruta de la ciudad ubicada en el norte de Chile.

La colombiana transitaba a una velocidad moderada; sin embargo, de un momento a otro aparición una camioneta que al parecer era conducida por un adulto mayor y se movilizaba con exceso de velocidad.

Consuelo Parra Henao perdió la vida por culpa de un carro fantasma - crédito redes sociales / Facebook

El vehículo impactó a la colombiana, que sufrió politraumatismos y quedó tendida sobre el pavimento, contrario a lo que se esperaría, el responsable del siniestro vial no ayudó a Consuelo Parra Henao y huyó del lugar.

Hasta el punto del accidente llegaron unidades de la Sección de Accidentes del Tránsito de Chile y le prestaron los primeros auxilios a la mujer malherida, que alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital Regional de Antofagasta donde falleció por la gravedad de sus heridas.

Tras el suceso el capitán Karl Berngeher, director de la Sección de Accidentes del Tránsito de Antofagasta, declaró: “Ocurre un lamentable accidente de tránsito que involucra a un station wagon y una motocicleta, resultando fallecida la conductora de esta última. La SIAT de Antofagasta se encuentra realizando las diligencias científicas tendientes a establecer la causa de este siniestro vial para informárselo al Ministerio Público”.

Medios locales reportaron que tras varias horas de análisis de videos de seguridad, las autoridades identificaron al responsable del siniestro vial y lo capturaron por lo sucedido.

José Parra, Moradito, es reconocido en Cartago por su labor social - crédito CNC Cartago

En lo que respecta a los procedimientos de repatriación, sus familiares informaron que ya se adelanta el papeleo pertinente con la Cancillería para trasladar el cadáver desde territorio chileno hasta su natal Cartago, donde recibirá sepultura según las prácticas cristianas, en la Villa de Robledo.

La comunidad de San José y sectores asociados a las labores comunitarias, deportivas y sociales lideradas por Moradito han expresado su pesar y condolencias por la irreparable pérdida de su hija, cuyo espíritu alegre y compromiso con iniciativas de bienestar es recordado con cariño.

Así mismo, allegados a la familia denunciaron que inescrupulosos están aprovechando el momento de dolor que atraviesan los seres queridos de Consuelo Parra para lucrarse.

“Buenas tardes para decirles que no se está pidiendo nada para la reparación de Consuelo Parra Henao, así que no crean en ese cuento. Hay gente inescrupulosa aprovechándose del dolor ajeno así que no crean, que no se está pidiendo nada. Muchísimas gracias”, escribió en redes sociales una amiga de la familia Parra.

En redes sociales conocidos de la víctima y de su padre lamentaron la trágica situación: “¿Es el mismo morado que vendía verduras hace 30 años? mucha fortaleza para usted y su familia”; “Gran mujer trabajadora, alegre, buena madre, buena hija. Te voy a extrañar gracias por tus consejos, descansa en paz. Mucha fortaleza para toda su familia y amigos. Siempre en mis recuerdos y oraciones amiga”, fueron algunos de los mensajes de condolencias.