María Fernanda Cabal se refirió a la polémica por su video en Medellín: “El único que se está tumbando es Petro”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que no está detrás de un posible golpe contra el presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Luego de que un video de 2023 en el que María Fernanda Cabal aseguraba que no se podía permitir que el presidente Gustavo Petro cumpliera con sus cuatro años de mandato fuera recordado por Noticias Uno, la senadora fue señalada como golpista en redes sociales, por lo que se defendió asegurando que los escándalos del Gobierno nacional se están encargando de tumbar al presidente.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro tras ataque al Ejército en Cauca: “A merced de los criminales”

En el video en cuestión, que se registró en Medellín, en el Foro Colombia Libre en febrero de 2023, la senadora aseguró que el desafío que tenía la oposición era no dejar a Petro en el poder en sus cuatro años que le corresponden por ley como presidente de la República.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Cabal envió nuevo vainazo a Petro: “La degradación de la política es tener criminales de lesa humanidad en el poder”

“Esto es más complejo de lo que creemos, y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años, ni que acabe con la libertad, ni con lo que hemos construido”, fueron las palabras de la senadora frente a varios militantes del Centro Democrático en 2023.

Luego de que se hiciera viral el video, María Fernanda Cabal fue catalogada como golpista por usuarios de redes sociales, por lo que la senadora, en entrevista con Semana, aseguró que el video es viejo y que el único que está haciendo el trabajo de tumbar al presidente es el propio Gustavo Petro.

Te puede interesar: “No hay que dejar que Petro se quede 4 años”, afirmó María Fernanda Cabal en un evento en Medellín

“El único que se está tumbando es Petro, el peor enemigo de Petro es Petro”, comenzó por explicar Cabal.

En cuanto al metraje en el que María Fernanda Cabal aseguró que Gustavo Petro no puede cumplir con sus cuatro años en el cargo, la senadora afirmó que es un video de hace más de un año y cuestionó el hecho de que se hiciera público hasta ahora.

“Si están haciendo alusión a ese video, es de hace un año, ¿por qué se demoraron tanto si fue una transmisión en vivo?, yo jamás voy a apelar a la ilegalidad, no es mi estilo, no me gusta, no me sentiré cómoda nunca haciendo cosas a escondidas ni por debajo”.

La senadora aseguró que el mayor enemigo para el presidente Petro es el propio Gustavo Petro - crédito @mariafdacabal/X

Según María Fernanda Cabal, a ella no le gusta hacer cosas indebidas, inclusive, aseguró que el hecho de decir siempre lo que piensa y opinar en un país como Colombia no es nada fácil.

“Además soy respetuosa de la norma, yo soy más tranquila haciendo las cosas de frente, que también tiene un costo porque no es fácil opinar en un país tan polarizado, pero, ¿tumbar a Petro?, si es que él mismo y sus amigos son los que han generado las actuaciones”.

La senadora también se refirió a los escándalos que se han registrado en la administración de Gustavo Petro como, por ejemplo, las visitas a delincuentes extraditables que hicieron personas a fines del Gobierno nacional, como fue el caso del hermano del presidente.

María Fernanda Cabal comentó que el Gobierno nacional no debería pagar por encuestas que beneficien la imagen del presidente - crédito Presidencia de la República

“Yo no visité la Picota ni las cárceles con extraditables, las visitó su hermano y el alto comisionado de Paz y la hoy difunta Piedad Córdoba. Yo no le exigí a los jueces que dejaran libres a los de la primera línea pasando por encima de los derechos de víctimas, víctimas torturadas, familiares de muchachos asesinados, como lo que pasó con el capitán Solano o con el patrullero Rincón”.

Por último, la senadora pidió a Gustavo Petro y al oficialismo decir la verdad y que no se victimicen, pues se refirió a la encuesta que contrató el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en la que se vio beneficiada la imagen del primer mandatario.

“Que no tuerzan la verdad, que no se victimice y que nos responda, y otra cosa, que se deje de inventar encuestas privadas porque ahí acaba de sacar una encuesta del Centro Nacional de Consultoría y resulta que fue pagada”.