Jorge Enrique Abello desempolva guion del piloto de ‘Betty, la fea’ y actor le pide que interprete a otro personaje

Betty (Ana María Orozco) y su jefe, don Armando (Jorge Enrique Abello), en “Yo soy Betty, la fea” - crédito RCN Televisión

Yo soy Betty, la fea fue una sensación en todo el mundo desde su lanzamiento. Por casi dos años, los hogares colombianos tuvieron la oportunidad de ver lo que ocurría en Ecomoda entre el presidente de la compañía, Armando Mendoza, y su asistente “poco agraciada físicamente”, Beatriz Pinzón Solano.

Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco se encargaron de personificar a los protagonistas, encabezando un reparto de lujo. Sus interpretaciones trascendieron a través de las generaciones, al punto que Prime Video decidió renovar la producción por una segunda temporada, la cual se estrenará en 2024.

A fin de emocionar todavía más a la audiencia que se encuentra a la expectativa, el mencionado actor bogotano compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve leyendo parte del guion del primer episodio de la tan aclamada telenovela escrita por Fernando Gaitán.

El regreso de "Yo soy Betty, La Fea" se anticipa como una de las historias a seguir en la televisión colombiana en 2024 - crédito Hernán Puentes/Prime Video Hernán Puentes/Prime Video

La actriz Lorna Cepeda, que asumió el papel de Patricia Fernández, fue una de las que reaccionó al clip. “Vale oro ese guión”; “Oh, imagínate eso en ‘El precio de la historia’; “Invaluable” o “Qué bonito que aún lo conserves, es algo incalculable por lo éxito que tuvo y seguirá tendiendo”, fueron algunos de los comentarios.

Otro de los que se pronunció fue Julián Arango, recordado por el rol del diseñador Hugo Lombardi. El famoso dio su perspectiva del segmento en el que su colega imita su voz para decir la primera línea del personaje: “Qué hace aquí, qué hace aquí, qué hace ella aquí”, lee Abello. “Lo hace mejor que Hugo. Piénselo”, replicó su coequipero.

Jorge Enrique Abello sorprendió a sus seguidores leyendo el guion del primer episodio de 'Yo soy Betty, la fea' - crédito @jeabello/Instagram

¿Cómo va la segunda temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Por otro lado, hace algunas semanas el reparto ya confirmó que terminaron de grabar la segunda entrega del título. Natalia Ramírez compartió sus sentimientos al respecto en entrevista con Flavia Dos Santos.

“Lo que siento es que la responsabilidad es muy alta, obviamente, no le vamos a gustar a todo el mundo, esperamos que los fans estén muy contentos, realmente ese es el propósito. Los libretos están muy bien, me ubiqué en los libretos. Creo que la historia está muy bien contada y es una cosa totalmente diferente, no es la continuación, es una historia nueva maravillosa”, expresó.

A pesar de la intriga por la recepción del público, señaló también que “los actores tenemos una barrera contra la crítica, seguramente le gustará a unos, a otros no les gustará, ahí está, se pone, está hecha con todo el amor del mundo, con todo el cuidado; si les gustó, bien, y si no les gustó, no la vean”.

Así las cosas, Jorge Enrique Abello vuelve a Betty, la fea con un elenco conformado por Ana María Orozco (Cochina Envidia, Yo soy Betty, la fea), quien también vuele a interpretar su papel como co-protagonista junto a Rodrigo Candamil (La ley del corazón, A grito herido), Juanita Molina (Te la dedico, Dudes), Julio Cesar Herrera (Yo soy Betty, la fea, Sin senos sí hay paraíso), Luces Velásquez (Yo soy Betty, la fea, Sin Senos Sí Hay Paraíso), Marcela Posada (Yo soy Betty, la fea , El Final del Paraíso, Todos quieren con Marilyn), Mario Duarte (Yo soy Betty, la fea, Francisco el matemático), Zharick León (Pasión de gavilanes, La Viuda de Blanco), Sebastián Osorio (La Nieta Elegida, Pambelé, Pasión de gavilanes), Ricardo Vélez (Yo soy Betty, la fea, El ultimo matrimonio feliz), Alberto León Jaramillo (Yo soy Betty, la fea , La Vida Después del Reality), Julián Arango (Yo soy Betty, la fea El Cartel de los Sapos), Natalia Ramírez (Yo soy Betty, la fea, Dr. Amor, Amor a Palos), Lorna Cepeda (Yo soy Betty, la fea, Amas de casa desesperadas) y Estefanía Gómez (Yo soy Betty, la fea, Sin senos sí hay paraíso).