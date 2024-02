El arbitraje se rajó de nuevo en Colombia: las jugadas polémicas del partido Medellín vs. Cali

Luis Matorel fue el árbitro del partido Deportivo Cali vs. Independiente Medellín - crédito Colprensa Diego Pineda | Diego Pineda

El cierre de la jornada de martes en la Fecha 4 de la Liga BetPlay I-2024 estuvo a cargo de Deportivo Cali e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Te puede interesar: Deportivo Cali se sigue acercando al descenso tras su derrota ante el Medellín: así va la tabla del promedio

Pese a que lo esperado era que los protagonistas fueran los 22 jugadores sobre el terreno de juego, el que se robó toda la atención fue el juez central Luis Matorel, sus dos asistentes y el árbitro a cargo del VAR, Keiner Jiménez. Las decisiones de varias jugadas provocaron una mala calificación y, además, intercedieron en el resultado.

La primera jugada fuertemente discutida por los analistas y por los jugadores del Deportivo Cali fue la que terminó en el gol de Brayan León Muñiz a favor del Poderoso de la Montaña al minuto 14. La acción estuvo antecedida por un ataque de los Azucareros, que terminó en un tímido remate de Luis Sandoval,

Te puede interesar: Un perro protagonizó divertido momento al colarse en el partido de Deportes Tolima vs. Millonarios: video

luego de un pase de Juan José Córdoba, quien terminó en el piso por un vehemente codazo de Luis Chaverra, que le produjo un corte al atacante en su boca.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Luto en Atlético Nacional: el equipo paisa lamentó la partida de una de las personas más reconocidas del club

Luego de que Eder Chaux controlara la pelota, inició el contragolpe que terminó en el tanto del atacante tras el pase de Jhon Vásquez. Una vez el balón terminó al fondo de la red, los jugadores del cuadro vallecaucano reclamaron la acción al juez central, mientras que el cuerpo médico ingresó a la cancha para atender al canterano. El disgusto fue expresado por el mismo Jaime de la Pava en rueda de prensa posterior al encuentro:

Primera jugada polémica del partido Medellín vs. Cali - crédito El Var Central - Win Sports

“Chaverra tenía que irse con roja, previo al gol de Medellín. Puede que interprete yo reglamentariamente la acción, porque si Sandoval en esa norma de ventaja marca gol, es gol nuestro y en esa contra nos marcan gol, pero la acción a Córdoba es de roja. Esos son factores que han venido sumando, porque si me llama la atención que en la acción del penal, que creo que no es penal, por eso llaman al árbitro, lo verifican y siempre es importante verificar este tipo de acción y que el central la determine. La sangre por la boca y la nariz no es que una mariposa se le paró”.

Al minuto 41, el partido quedó 10 contra 11, favoreciendo al Deportivo Cali tras la expulsión del autor del único gol. León Muñiz puso la mano en el rostro a uno de los jugadores del equipo visitante. Aunque la acción valía la pena ser sancionada como falta, bastaba con una reconvención verbal, según los analistas arbitrales. Sin embargo, Matorel consideró la acción como temeraria y mostró la segunda amarilla al delantero, que había sido bien amonestado antes del gol por un fuerte cruce de palabras con Francisco Meza:

Expulsión de Brayan León Muñiz - crédito Win Sports

“Esa falta se tipifica como imprudencia, solo falta y no más. Pero matorel con sus ansias de protagonismo se acelera en la decisión. ABRAHAM COMO VAS A DEFENDER ESTE MUCHACHO ESTA VEZ?” @JUZGANDOJUECES

Sobre el minuto 76 se generó una nueva polémica que ha dividido la opinión de los analistas, pues para unos la decisión fue correcta, mientras otros dicen que la intervención del VAR fue inoportuna. En esta jugada Juan José Córdoba fue cruzado por Luis Chaverra, acción que fue sancionada inmediatamente por Matorel como penalti. En la repetición se aprecia como el defensor se cruza ante el atacante quien termina pegándole con su rodilla, para el videoarbitraje este fue un error claro y manifiesto por lo que llamó al central a la revisión en el campo de juego.

“Ufffff, jugada muy gris, difícil, complicada. Si bien el defensa del DIM trata de retirar la pierna, cuando el #17 del Cali va a pasar tropieza su rodilla contra la del rival que quiera o no lo está obstruyendo. Para mí el VAR no debió llamar. Respeto opiniones” @ELVARCENTRAL

“Por respeto al fútbol colombiano y a las hinchadas de @DIM_Oficial y @AsoDeporCali la @FCF_Oficial y la Comisión Arbitral deben publicar los audios del partido, para que todos conozcan porqué los árbitros y el VAR tomaron esas decisiones en las jugadas polémicas” @joseborda1

Juan José Córdoba y la infracción de Luis Chaverra - crédito Win Sports y VAR Central

La Comisión Arbitral podría sancionar de oficio a Luis Matorel junto con el árbitro encargado del VAR, por un tiempo indefinido. Las designaciones arbitrales para la quinta fecha se conocerán a primera hora del miércoles 7 de febrero, cuando inicie la próxima jornada.