Nayib Bukele vs. Gustavo Petro: las peleas más sonadas entre los presidentes de El Salvador y Colombia

Nayib Bukele logró la reelección en El Salvador - crédito Jesús Aviles/Infobae

El 4 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador, en las cuales los salvadoreños escogieron al mandatario de su país y a los diputados que serán parte de la Asamblea Legislativa. Antes de que se hicieran públicos los resultados, Nayib Bukele se proclamó como ganador.

Además de confirmar su triunfo, Bukele habló sobre el conteo de votos para la asamblea, ya que, además de la presidencia, el mandatario también busca que su partido ocupe más del 50% de los 60 puestos para diputados y con ello tener mayor margen de gobernabilidad.

“De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo. Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional. Dios bendiga a El Salvador”, publicó Nayib Bukele en su cuenta de X (antes Twitter).

Bukele se proclamó como ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador - crédito @nayibbukele/X

Tras lo que sería triunfo para Nayib Bukele, los rifirrafes entre el salvadoreño y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, podrían continuar, ya que desde la posesión del mandatario colombiano han protagonizado varios cruces en redes sociales. Esto se debe a que tienen posturas contrarías respecto a varios factores, principalmente en la forma en la que combaten la delincuencia, puesto que mientras Petro resalta la reinserción de los criminales -sin que necesariamente responda ante la justicia por su accionar delictivo—, Bukele ha marcado varias pautas que han sido repetidas en otras naciones respecto a no tener ningún tipo de condescendencia con los criminales.

Una de estas discusiones fue por las cárceles de El Salvador en marzo de 2020, ya que Petro comparó estos sitios con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles —no me puedo meter en otros países— del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente a la que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia”, afirmó Gustavo Petro en rueda de prensa.

Ante esto, Nayib Bukele respondió en su cuenta de X (antes Twitter), en donde de manera irónica le deseó buena suerte al presidente colombiano. “Señor @petrogustavo, Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, publicó Bukele en su momento.

El presidente de El Salvador respondió de manera irónica a Gustavo Petro - crédito @nayibbukele/X

Las diferencias entre Petro y Bukele tomaron un tinte personal luego de que el salvadoreño se refiriera a la captura de Nicolás Petro Burgos —que es acusado de recibir dinero de exnarcotraficantes durante la campaña presidencial de su padre— por lo que luego de varias publicaciones respecto a las cárceles, afirmó que no entendía la obsesión de Petro por El Salvador.

Sumado a esto, Bukele le recordó a Gustavo Petro el escándalo protagonizado por su hijo, por lo que de manera irónica le preguntó al presidente de Colombia si “estaba todo bien” en su casa.

Luego de que Petro Burgos aceptó ante la Fiscalía General de la Nación que sí recibió dinero por parte de Santander Lopesierra, más conocido como El Hombre Malboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Hilsaca, El Turco, Nayib Bukele trinó un mensaje que varios de sus seguidores atribuyeron como un mensaje para el presidente Petro.

“Seguimos en las investigaciones. CONSEJO: No pongan las manos al fuego por NADIE”, publicó Bukele en su cuenta de X.

El mandatario salvadoreño le reprochó a Petro el escándalo protagonizado por su hijo - crédito @nayibbukele/X

Esta no ha sido la última ocasión en la que Bukele se ha referido al mandatario colombiano, ya que luego de que Gustavo Petro afirmara que tenía una adicción por el café, el salvadoreño realizó una publicación que fue tomada por sus seguidores como una indirecta contra el presidente de Colombia.

“Wake up and smell the coffe…”, publicó Bukele, que, traducido al español, quiere decir: “Despierta y huele el café…”.

La última ocasión en la que Bukele se refirió a Gustavo Petro en redes sociales fue luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina. En esa ocasión, el mandatario salvadoreño se burló de la opinión del colombiano sobre el triunfo de la derecha.

“Ahora dilo sin llorar”, respondió Bukele a la publicación de Petro.