Hija de Diomedes Díaz es tendencia en redes por sus fotos en traje de baño y sus composiciones en honor a su padre

Marialex Díaz, hija de Diomedes Díaz sabe muy bien cómo estallar las redes al tiempo que demuestra su talento como compositora - crédito @marialexdiaz_1675/Instagram

La hija de Diomedes Díaz sube la temperatura en las redes, al tiempo que demuestra su talento como compositora, pues le quiere seguir los pasos a su padre como juglar vallenato.

Te puede interesar: Dayana Jaimes libra otra batalla legal: demandas en contra de Diomedes Díaz llegaron hasta sus hijos

Mariálex Díaz es el nombre artístico que usa la hija del Cacique de La Junta, que desea ser reconocida y ganarse un espacio en la dinastía Díaz como autora de grandes letras. Ella le escribe en especial a la memoria de su progenitor y la de su hermano, el ‘Gran Martín Elías’, ambos fallecidos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Silvestre Dangond respondió a los que lo comparan con Diomedes Díaz: sorprendió con sus palabras

Instagram es la plataforma que usa la artista para compartir con su público las estrofas que escribe en honor al legado que le dejó Diomedes. Su debut lo realizó con una canción que hace alusión a la muerte de su abuelo Rafael María, su padre Diomedes y sus hermanos Martín Elías y Moisés, pérdidas que no solo los ha tocado a ellos como familia, sino también a todos los amantes de la música vallenata y seguidores de la dinastía Díaz.

Marialex Díaz, hija de Diomedes Díaz sacó la vena artística de su padre y compone canciones en honor al Cacique de la Junta - crédito @marialexdiaz_1675/Instagram

El legado y dinastía de Diomedes Díaz hacen parte de los tesoros más preciados de la música vallenata, su máximo referente, el fallecido cantante, se convirtió en uno de los artistas más importante de este género musical. Canciones como Sin medir distancia, Mi primera cana, El cóndor herido, La plata, entre otros, se mantienen vigente en el corazón y la memoria de los fanáticos del ‘Cacique de La Junta’.

Te puede interesar: Silvestre Dangond dijo que el artista más grande de Colombia es Diomedes Díaz: “Ni Shakira, ni Juanes”

Diez años después de su despedida, el nombre de Diomedes no solo se ha inmortalizado con su música, estatuas o fotografías, sino también por el talento de sus hijos y nietos; al parecer, la pasión y el carisma que desbordaba ‘el papá de los pollitos’, fue heredado por sus descendientes, quienes, al igual que él, han incursionado en la escena bien sea como acordeoneros, vocalistas o como en el caso de Mariálex, compositores.

Marialex Díaz, hija de Diomedes Díaz se abre paso en el vallenato como compositora - crédito @marialexdiaz_1675/Instagram

En la industria musical el sello Díaz ha permanecido presente en parte gracias a que nombres como Elder Dayan, Rafael Santos y el fallecido Martín Elías alcanzaron la cima con sus ritmos y letras a los que lograron imprimirle un estilo propio aunque contando con el respaldo y peso de ser hijos del rey del vallenato. Ahora, su hija Mariálex también apunta a abrirse camino con sus escritos.

Sacando la cara por las mujeres

Entre los hijos de Diomedes, 28 reconocidos, no solo hay intérpretes; otros también desarrollaron el don de componer; sin embargo, esta es la primera vez que sale a relucir el nombre de una mujer dentro de sus herederos, ya que generalmente cuando se habla de legado y dinastía son los hombres lo que se han destacado, incluso, recientemente su nieto Martín Elías Jr. saltó al ojo mediático al anunciar su incursión como cantante

Marialex Díaz, hija de Diomedes Díaz sacó la cara por las mujeres de la familia Díaz demostrando que también tiene el donde la composición - crédito @marialexdiaz_1675/Instagram

Es justamente Mariálex la primera de las mujeres que se impone en la escena dejando claro que ella también tiene la vena artística de su padre. Aunque hasta el momento se desconocen que sus composiciones hayan sido interpretadas o grabadas por algún cantante, la hija del Cacique cuenta con varias canciones que ha publicado en las redes, algunas incluso asegura que las escribió hace más de treinta años.

“Apoyo total para mi hermana”, “nombre de la canción: la murición”, “para componer no hay que cantar bien ni verse bonito, si lo hace bien, sus canciones lo dirán”, “merengue romántico, aprovechando que le llegó la inspiración”, “le toca más o menos cantarla para que el intérprete tenga la idea, lógico ella no la va a cantar”, “huy no que mal se escucha que letra tan horrible menos mal el Cacique no escuchó esto porque se habría infartado otra vez”, fueron algunos de los comentarios en Instagram donde su hermano Rafael Santos la apoyó, mientras que otros criticaron el protagonismo que le da a los seres fallecidos.

Por otra parte, Mariálex, aparte de causar controversia con sus letras, revoluciona constantemente las redes con sus sensuales fotos en las que presume su figura. Ella es la madre de Gabriela Haydar, la bella nieta de Diomedes Díaz que ha sido muy elogiada por su belleza.