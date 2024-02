Agente de la Sijín que encontró a su esposa con otro hombre tendría inesperado desenlace: podría ir preso

Estas fueron las imágenes registradas por el hombre al que le fueron infiel entre su esposa y un compañero de trabajo de la Sijín - crédito @RomanoskyGP

Uno de los casos de infidelidad más controversiales y polémicos de los últimos años se dio a conocer en la tarde del jueves 1 de febrero de 2024. Según se puede observar en un video que trascendió en redes sociales, un hombre, que sería agente de la Sijín de la Policía Nacional, ingresó a su casa y se llevó una verdadera sorpresa.

Te puede interesar: Los memes que dejó el incidente por infidelidad entre miembros de la Sijín que se viralizó en Internet

Y es que el sujeto, quien graba desde que entra a su vivienda, encontró a su esposa con otro hombre, que también sería agente de la Sijín. La mujer le estaba siendo infiel a su pareja, quien habría llegado a su casa luego de ejercer sus labores como miembro de la fuerza pública.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: A mototaxista lo pilló su mujer saliendo de un motel en Barranquilla: “Estoy trabajando, estoy trabajando”

El afectado increpó a la mujer en múltiples ocasiones, así como al que sería su amante, que permaneció en la vivienda durante algunos minutos tras la llegada del hombre víctima de la presunta infidelidad.

“¿Qué espera, paisano?, ¿Que yo me vaya y usted se quede con ella solo o qué? Arranque mijo, arranque de acá. Arranque que es que yo vivo acá”, dice el hombre molesto al supuesto amante de su mujer, mientras este se queda en una habitación de brazos cruzados, manifestando que le da pena:

Te puede interesar: Agente de la Sijín encontró a su esposa y a su compañero de trabajo siéndole infiel: “Arranque que es que yo vivo acá”

“¿Pena?, pena me da la mujer que yo tenía. Yo como un marica trabajando y mi mujer con usted acá encerrados en la casa. Eso sí me da pena, eso sí me da pena a mí”.

El uniformado registra el momento en el que su esposa le es infiel con un compañero de trabajo - crédito @RomanoskyGP/X

El caso se viralizó rápidamente teniendo en cuenta, entre varios aspectos, que los dos hombres son miembros de la fuerza pública. Además, el sujeto que permanecía en la casa se dio el lujo de hasta ingresar su motocicleta a la sala de la misma, en un hecho que generó miles de reacciones en redes sociales.

No obstante, una de las respuestas que recibió el polémico caso fue la de un abogado identificado como Marco Atuesta, que a través de su cuenta de TikTok dio a conocer el posible desenlace que podría tener el agente de la Sijín que encontró a su esposa con otro.

El uniformado registra el momento en el qu8e su esposa le es infiel con un compañero de trabajo - crédito @RomanoskyGP/X

Policía al que le habrían sido infiel podría terminar inmerso en un proceso penal

Según explicó el jurista, el hombre que fue víctima de presunta infidelidad podría verse inmerso en una investigación penal y disciplinaria. Y es que el agente de la Sijín que grabó dicho video, que tiene miles de vistas en redes sociales, habría estado involucrado en un caso de injuria al “hacer imputaciones deshonrosas que atenten contra la moral de una persona”.

El abogado explicó que las dos personas que fueron halladas dentro de la vivienda pudieron haberse sentido vulneradas, a tal punto que les “hayan dañado su imagen”. De hecho, el policía que habría cometido la infidelidad podría alegar que en ningún momento se registró dicha situación.

Así las cosas, el miembro de la Sijín que estaba dentro de la casa podría tranquilamente instalar un denuncio en contra de la persona que lo grabó. Tal situación obligaría al hombre que habría sufrido la infidelidad a demostrar con pruebas que sí se registró dicha situación, a tal punto de dejar en firme que las imputaciones deshonrosas sí existen.

Policía de la Sijín que halló a su esposa con otro podría ir preso - crédito atuesta_abogado_quality/ TikTok

En caso de no demostrar que su esposa fue infiel con el otro uniformado, la persona que grabó el video que trascendió en redes sociales tendría que pagar una sanción penal. Incluso, las autoridades podrían contemplar una disminución de dicha imposición teniendo en cuenta que el posible sindicado “actuó con ira”.

Así mismo, explicó al abogado, el control interno disciplinario podría imputar cargos al hombre en cuestión por haber estado inmerso en una falta gravísima al protagonizar una “conducta punible a título de dol”.

El jurista indicó que la medida podría ser injusta, pero aclaró que todo está estipulado por la ley.