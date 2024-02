Premios Grammy 2024: Juanes obtuvo su cuarto premio, así les va a los artistas colombianos en la ceremonia

Así avanza la noche para los colombianos en la entrega de los Premios Grammy en Estados Unidos - crédito @karolg/Instagram, @Juanes/Instagram, Europa Press y NPR Music/YouTube @karolg/Instagram, @Juanes/Instagram, Europa Press y NPR Music/YouTube

La entrega de los Premios Grammy 2024 avanza en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. En esta entrega de los codiciados gramófonos, los colombianos juegan un papel fundamental con varios artistas nominados, entre los que destacan Karol G, Maluma, Juanes, por nombrar algunos de los talentos que representan al territorio cafetero.

Otros de los nominados los colombianos son Paula Arenas, Diamante Eléctrico, 1,2,3 Andrés y el Grupo Niche. De las primeras categorías que entregaron el galardón fue Mejor álbum pop latino, en la que se encontraba la colombiana Paula Arenas, pero su sueño de llevarse el Grammy a casa fue arrebatado por Gaby Moreno.

Juanes se coronó con otro Grammy con su trabajo "Vida cotidiana" como Mejor álbum de rock o alternativo latino - crédito @juanes/Instagram

La siguiente categoría en la que competía un colombiano era la de Mejor álbum de rock o alternativo latino, en la que se presentó un empate. Juanes se llevó el galardón por su álbum Vida cotidiana, pero el antioqueño no estuvo presente para recibir la estatuilla, por lo que el encargado de recibir el premio fue su productor Sebastián Krys.

Otra de las categorías en las que competían artistas colombianos era la de Mejor álbum de música para niños, en la que se encontraban nominados la agrupación 1, 2, 3 Andrés. Los artistas no cabían de la emoción, cuando se escuchó de parte de los presentadores de la pre-entrega que su trabajo We grow together preschool songs como los ganadores.

Noticia en desarrollo...