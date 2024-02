La ola de memes y burlas a Millonarios por su inesperada derrota por Liga BetPlay ante Tolima

Los mejores memes que dejó la derrota de Millonarios por 2-0 ante Deportes Tolima por la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Colprensa

En un emocionante encuentro por la cuarta fecha del fútbol colombiano, Deportes Tolima se impuso 2-0 ante Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro. Esta victoria sitúa al equipo dirigido por David González como líder provisional del torneo, consolidando su posición en la tabla, mientras que dejó a los dirigidos por Alberto Gamero en la zona media-baja de la tabla.

El conjunto embajador visitó la capital de la música en búsqueda de su primera victoria del semestre en condición de visitante y con un plantel bastante afectado todavía por las bajas de Daniel Cataño y David Mackalister Silva, se vio bastante limitado en su creatividad, lo que le terminó saliendo bastante caro.

Los Pijaos aprovecharon las ausencias en ataque de los bogotanos para no preocuparse en defensa y enfocar sus esfuerzos en la saga ofensiva. Desde el arranque del compromiso, subieron las líneas, presionaron en alto y obligaron al rival a cometer errores cruciales que determinaron el resultado final.

Luego de 28 minutos, donde el control del partido fue repartido equitativamente para ambas instituciones, el vinotino y oro logró romper el sello del cero por medio del delantero Alex Castro. El delantero recibió la pelota fuera del área rival y con un remate de media distancia, raso y al palo lejano, Castro la coló al fondo de la red para poner el 1-0 parcial en la pizarra.

Diez minutos después, llegó el 2-0 final para los locales. El volante Yeison Guzmán presionó la salida del balón de Millonarios y obligó a Andrés Llinás y Álvaro Montero a cometer un error en su propia área, perdiendo la pelota tras un pésimo pase y allí Guzmán definió a placer el segundo tanto del día y el que le entregó los tres puntos al Tolima.

Finalizados los 90 minutos, tanto hinchas tolimenses, como capitalinos dejaron sus reflexiones sobre lo que sucedió en el Murillo Toro. La poca idea de ataque de Millonarios, los feos errores en defensa de los visitantes y la buena estrategia del Tolima fueron los principales puntos de conversación.

Por medio de chistes, memes y críticas, los seguidores del FPC dejaron sus reacciones en redes sociales sobre lo que fue la primera derrota del cuadro albiazul en la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2024:

“Qué mal Millonarios, no tiene nada, un partido con una gran cantidad de errores de parte de Gamero y sus jugadores, porque el nivel del equipo es mediocre, se nota la falta de jugadores caros de jerarquía como de calidad. Ya no dan más los jóvenes de las inferiores y el técnico se ve que no hace nada nuevo en la táctica defensiva como ofensiva”. -@SrSergioG

“Leonardo Castro y 10 muertos más hoy. Nos quedamos en el semestre de la transición. Poca seriedad y cero compromiso, de 12 puntos hicimos 5, no sabemos jugar de visitante. Nos cuesta crear opciones y fútbol. Los extremos blanditos y medio equipo lesionado, 0 refuerzos. Vergüenza”. -@9423Ju

“Gamero, Serpa y Camacho sigan haciéndose los pendejos con los refuerzos, ahora la disciplina es porque hay muchos lesionados, con todo el aprecio que le tengo al profe, pero cada día me desilusiona más. Qué poco carácter para exigir los refuerzos, mucho verso”. -@OmarOvi71436903

La siguiente presentación de Millonarios será este miércoles 7 de febrero ante América de Cali por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2024 en el estadio El Campín. Por su lado, el Tolima volverá a jugar el sábado 10 de febrero ante La Equidad, también por la misma fecha del rentado local en el estadio de Techo.