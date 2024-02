Hija de Luz Mery Tristán recordó el emotivo homenaje de Karol G a su mamá durante un concierto: “Yo no iba a ir”

Valeria Valencia, hija de la expatinadora, contó lo que hubo detrás del conmoevdor momento que se hizo viral en redes sociales - crédito @vospodesoficial/TikTok

El feminicidio de la expatinadora Luz Mery Tristán el 6 de agosto de 2023 conmocionó al país. Al tratarse de una de las pioneras de este deporte en Colombia, la noticia causó revuelo y llevó a que incluso Karol G la recordara durante una de sus dos presentaciones en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en una de las primeras fechas del Mañana será bonito Tour.

La anécdota detrás del momento incluyó a Valeria Valencia Tristán, hija de la expatinadora que se encontraba en el país norteamericano cuando su madre fue asesinada. El momento que se hizo viral en redes sociales la mostraba a ella con un cartel pidiendo que le dedicara a su mamá Mientras me curo del cora. Al parecer, la joven estuvo en las dos fechas de la Bichota con letreros distintos, pues en la primera noche pidió que le dedicara Ocean a su mamá, y en la segunda le pidió que le dedicara Mientras me curo del cora.

Por lo que trascendió en su momento, la antioqueña leyó el mensaje de la primera noche pero no hizo mención de ello al público, pero en la segunda no se guardó nada y recordó a la hija de Luz Mery. “¡Ay, no puede ser! ¿Usted vino ayer? ¿Usted era la que tenía el letrero? Usted me hizo, ese momento, muy especial. Ella tenía un letrero, ayer, que decía: Karol, dedícale ‘Ocean’ a mi mamá, que está en el cielo”, señaló la cantante en los videos que circularon retratando ese momento.

Acto seguido, dio su propio mensaje en repudió al crimen y brindando su apoyo a Valeria. “¡Ni una más! Mi reina, ahorita vamos a cantar esa canción del alma para que usted y yo sanemos el corazón esta noche. Qué chimba que vino esta noche a vivir eso conmigo. Gracias”, señaló.

Karol G dio dos fechas en Miami en agosto de 2023, en lo que fue el inicio de su exitoso "Mañana será bonito Tour" - crédito Rob Grabowski/AP Rob Grabowski/Invision/AP

Valeria no iba a ir al concierto de Karol G

Los conciertos de la Bichota en Miami tuvieron lugar casi dos semanas después del asesinato de Luz Mery Tristán. Por ese motivo, Valeria reconoció en una charla en el pódcast Vos Podés que no tenía planes de ir, porque en realidad el plan original era que iría a ver a la cantante junto con su mamá, que iba a viajar a Estados Unidos con su esposo Andrés Ricci (principal sospechoso del crimen).

“Mi mayor frustración era decir ‘yo voy a ver a mi mamá el martes’ [8 de agosto, dos días después del crimen]”, recordó. Contó que ella y Ricci se unirían a ella porque iban a viajar por carretera desde San Francisco hasta Miami en una casa rodante. “El viaje terminaba y al día siguiente o algo así era el concierto de Karol G. Mi mamá, fan número uno de Karol G, y yo también”, reconoció.

Valeria Valencia Tristán reveló que no tenía intenciones de ir al concierto de Karol G, pues tenía lugar a pocos días del asesinato de su mamá - crédito @valeriatristanv - @luzmerytristan/Instagram

Tras la muerte de su mamá, Valeria no quería ir al concierto, pero, según admitió, hubo señales. “Días después que pasó lo de mi mamá, iba con mis amigas en el carro y les dije ‘pon Karol G que a mi mamá le gustaba Karol G’. Entonces pone Mientras me curo del cora y, no te estoy exagerando, en una parte de la letra una moto se para en frente de nosotros y tiene escritas las palabras ‘Mañana será bonito’. Me quedé como quieta y mi amiga me dice ‘Vale, vos tenés que ir a ese concierto’”.

A partir de ahí las casualidades se fueron juntando, pues terminó obteniendo la boleta por medio de una amiga una hora antes de que este iniciara. Lo más sorprendente es que se la regalaron. “¿Quien regala una boleta para un concierto de Karol G? ¡Nadie!”, exclamó.