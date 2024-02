Primer día de Afterlife Medellín fue suspendido: esta fue la razón

Críticas y sugerencias tras la cancelación de Afterlife saltan a las redes - crédito @Cdaniel_Crespo/X

La primera jornada del festival de música electrónica Afterlife en Medellín, programada para el viernes 2 de febrero de 2024 como parte de su gira por Latinoamérica, fue cancelada debido a las condiciones climáticas adversas.

Este evento, que tienen como sede el Estadio Cincuentenario, promete a sus asistentes una experiencia inmersiva única con tecnología de última generación y un diseño de sonido e instalaciones visuales exclusivas. Sin embargo, un fuerte aguacero con actividad eléctrica intensa obligó a los organizadores a tomar la drástica decisión.

La cancelación se anunció después de varias horas de iniciado el evento en su primer día, cuando ya algunos DJ invitados habían presentado sus espectáculos. “El show queda totalmente suspendido. Por favor, acérquense de manera ordenada a la vía de evacuación más cercana”, fue el mensaje comunicado a los asistentes, quienes se vieron forzados a irse del recinto.

La decepción entre los presentes en el show no tardó en manifestarse, especialmente en redes sociales, donde varios expresaron su insatisfacción. Muchos de ellos sugirieron que el evento pudo haber sido pausado en lugar de cancelado, considerando que vinieron de diferentes lugares para asistir al festival. “Se nos sale de las manos el clima, pero se pudo haber pausado el evento un momento sin necesidad de cancelarlo. Vinieron muchas personas de otros lugares, es una lástima. Mis mejores deseos para el evento del sábado”, compartió uno de los asistentes en un comentario.

Afterlife en Medellín cancela su primer día por fuertes lluvias - crédito @EsteefaG/X

Este tipo de críticas también incluyeron cuestionamientos a la decisión de organizar el festejo al aire libre, dado el riesgo climático implicado, en vez de seleccionar una ubicación cubierta.

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) informó que desde las 7 de la noche del viernes las lluvias comenzaron en el noroccidente de Medellín y se extendieron hacia el oriente, cubriendo todo el Valle de Aburrá con intensidades moderadas y una alta actividad eléctrica en la madrugada. En total, se registraron 164 descargas eléctricas durante el evento climático.

A pesar de este contratiempo, hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio en el programa del sábado 3 de febrero de 2024, que contará con las actuaciones de Kasia y Recondite (Live), seguidos por Anyma con el show ‘Genesys’. Cassian está programado para tomar el escenario antes del acto de cierre de Tale Of Us. Asimismo, se espera que las marcas presentes en el espacio, como Chivas Extra 13, ofrezcan experiencias especiales a los asistentes.

Sin cambios en la agenda de Afterlife tras cancelación por tormenta - crédito @RaverBros_/X

Conciertos Colombia, a través de su cuenta oficial de Instagram, informó sobre la cancelación del primer día del Afterlife en Medellín, enfatizando que las condiciones climáticas adversas y la tormenta eléctrica podrían haber tenido repercusiones serias en la seguridad de los espectadores. “Esperamos que todos los asistentes lleguen bien a casa”, concluyó la comunicación.

El inicio truncado de Afterlife en Medellín ha generado expectativas respecto a cómo se manejarán las situaciones similares en el futuro y qué medidas tomarán los organizadores para mitigar el impacto de las condiciones climáticas adversas en los eventos planeados. La prioridad de la seguridad de los asistentes es clara, pero también lo es el deseo de los fanáticos de disfrutar de una experiencia completa. Queda en manos de los organizadores el desafiante equilibrio entre estos dos factores críticos.

El tour de Afterlife por la región continuará su itinerario en 2024, visitando próximamente ciudades como Lima (Perú) el 10 de febrero, São Paulo (Brasil) el 24 de febrero, Buenos Aires (Argentina) el 8 y 9 de marzo, Guadalajara (México) el 17 de mayo y concluyendo en Ciudad de México el 25 de mayo.