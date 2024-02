Shakira se comió los sobrados de Pitbull: el rapero recordó el momento

Pitbull comparte anécdota con Shakira en El Hormiguero - crédito @Pitbull/TikTok

Shakira, sin duda alguna, no deja de ser noticia. La estrella colombiana, que está ad portas de estrenar nuevo álbum y de anunciar las fechas, ciudades y costos de tiquetes de su próxima gira en 2024, tras un exitoso 2023, lleno de reconocimientos y récords Guinness, promete seguir creciendo y manteniendo su estatus de la artista latina más influyente y reconocida a nivel global.

Te puede interesar: Shakira cumple 47 años: así ha evolucionado el estilo de la colombiana

Muchas colaboraciones son las que ha realizado la barranquillera de la mano de exponentes internacionales de la música como Rihanna, Beyoncé, Karol G, Maluma, Camilo, Black Eyed Peas, David Guetta, Ozuna, Alejandro Sanz, entro otros, que la han posicionado en el mercado como una de las favoritas para poner sencillos en el número 1 de los listados pop y urbano del planeta Tierra.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Shakira y Gerard Piqué celebran su cumpleaños por separado: con quién festejarán Milan y Sasha

Un video en la plataforma TikTok se hizo viral. En él se ve a Armando Christian Pérez, que para muchos es desconocido si se refieren a su nombre de pila. Se trata del nacido en Miami, Florida, y más conocido por su nombre artístico Pitbull, que también hace parte del catálogo de colaboraciones de la hija de La Arenosa.

El cantante y rapero con quien Shakira grabó el tema Get it started, en medio de una entrevista del reconocido programa español El Hormiguero, presentado por el conductor Pablo Motos, habló de una anécdota que tuvo con la intérprete de hits mundiales como Hips don’t lie y Whenever, wherever.

Te puede interesar: Shakira le habría hecho el “quite” a Clara Chía en un intento de hacer las paces

A la pregunta de Motos sobre un viaje que hizo Pitbull con la colombiana a Cuba, este relató: “Sí, fuimos a la Pequeña Habana, y lo más impresionante de Shakira, otra persona que trabaja muy duro, pero cuando terminamos de bailar fuimos a comer pan con bistec, yo me comí una mitad del pan con bistec y ahí las papitas, tú sabes, chiquititas…, ella dice: «¿Tú te vas a comer eso»? Yo digo: «No». «¿Yo me lo puedo comer?», sin problema, dale, ja, ja, ja…”.

Para al artista norteamericano fue gracioso y una señal de sencillez el hecho de que la madre de Milan y Sasha se comiera lo que a él le había sobrado del menú que había pedido para comer.

“Eso me encantó, que ella comió las papitas, se sentó ahí mismo en la acera, ahí en la calle y como nada”, agregó.

Finalizando el relato, aseguró que el equipo de catering y producción se percataron de lo que pasó y en baja voz le hicieron un comentario cómico: “Y entonces la gente que estaba haciendo los panes con bistec me dijeron: «¿Esa es Shakira», y yo digo: «No…»”?

Una simpática historia revelada por el rapero Pitbull sobre Shakira ilustra un lado humilde y cercano de la estrella durante un viaje a la Pequeña Habana - crédito @luckita/TikTok

Shakira celebró su cumpleaños y agradeció a sus seguidores

El 2 de febrero de 2024 la cantautora cumplió 47 años, lo que hizo que los medios de comunicación del mundo en sus secciones de entretenimiento registraran el acontecimiento de su natalicio como noticia.

Desde su cuenta de X (antes Twitter) la mujer a las que sus caderas no le mienten agradeció a sus millones de seguidores en los cinco continentes con un divertido mensaje en donde se quitó 10 años:

“¡Muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos! ¡¡Así da gusto cumplir 37 años!!”.

Shakira celebró sus 47 años con amor global en redes - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

Mientras la cantante sigue centrando su atención en su carrera y sus dos hijos, crecen los rumores y predicciones realizadas por la vidente cubana Mhoni Vidente, que aseguró que la también bailarina y filántropa tendrá una hija en 2024. Según la mujer, la artista será madre nuevamente en un futuro cercano, ofreciendo una hermana a sus dos varones. El nacimiento se daría en Miami.