Jessi Uribe habló de lo que le gusta y no de Paola Jara: “Ella dice que yo soy muy chismoso”

Luego de cerrar 2023 de forma triunfal con un megaconcierto en su natal Bucaramanga, Jessi Uribe afronta el nuevo año con la intención de prolongar su racha de éxitos. El intérprete de Dulce Pecado y Matemos las ganas fue el más reciente invitado a Desnúdate con Eva, el programa de entrevistas de la presentadora Eva Rey, en el que habló de distintos aspectos de su vida personal.

Así como reveló algunas de sus rutinas durante sus conciertos —reconociendo que siempre tiene a la mano un Tequila ‘1800′, de la marca Jose Cuervo— que según sus palabras le ayudaba a cantar mejor, también se refirió al tema que sus seguidores más aguardaban: el de su relación con Paola Jara.

La charla, que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá junto a un público en vivo, dejó varios momentos destacados, incluyendo el ya tradicional minuto de preguntas rápidas de la periodista española. Fue ahí cuando Jessi habló de lo que le disgusta de su esposa. “Pao grita mucho, habla muy duro. Cuando nos agarramos así por bobadas, yo ‘pero ya’ y ella grita durísimo. Yo le digo ‘¿Por qué no podemos hablar así?’”, afirmó. De igual modo, resaltó que lo que más le gusta de ella es su ternura.

Por otra parte, Jessi reveló que se caracteriza por ser una persona muy detallista con su esposa. “Siempre que salgo, si me compro unos zapatos, le compro unos zapatos a ella. Si me compro una camisa, compro una camisa para ella”, afirmó.

Sobre su posición favorita, expresó que “me gusta tener el poder”, manifestando que prefería estar arriba de su pareja a la hora del sexo. Mientras que expresó que las partes del cuerpo que más le gustaban de Paola incluían la cola, la cara y el cabello de Jara; cuando Eva le preguntó por la parte que menos le gustaba, Uribe dijo por salir del paso “no maric* es que está muy buena ella... las orejas (risas)”. En la sección también reveló que como apodo Paola le decía Todelar “porque ella dice que yo soy muy chismoso (risas)”.

Jessi Uribe reveló cómo lidia con su hija adolescente: “Las mujeres son complicadas”

Jessi Uribe habló de la paternidad y en particular de su hija mayor, Luna - crédito @DesnudateConEva/YouTube @DesnudateConEva/YouTube

Uno de los puntos más reveladores de la charla se dio cuando habló de la paternidad. Inicialmente, la periodista preguntó si tenían ganas de ser padres, a lo que Jessi recordó que ya tiene cuatro hijos de su relación anterior con Sandra Barrios, “pero sí me gustaría tener un bebé”, expresó.

Luego de que Rey apuntara que “este era su año” haciendo referencia a lo que comentó Paola meses atrás durante su paso por el programa sobre la posibilidad de ser madre, llegó la cuestión de la experiencia del cantante de música popular como padre. Cuando le preguntaron si era muy distinto criar a los niños de las niñas, Jessi señaló que “Las mujeres son muy complicadas. Siempre me habían dicho ‘va a sufrir con las niñas’ y yo ‘no…las niñas, que cosa hermosa’”, indicó, a lo que siguió un suspiro. Como contrapartida, el artista aseguró que los niños “son más relajados”.

Debido a que su hija mayor, Luna, está por cumplir 15 años, Rey preguntó cómo lidiaba con el hecho de controlar sus salidas de la casa con todo lo que eso conllevaba. Al respecto, Jessi manifestó que hablaba constantemente con ella sobre el tema. “Es una niña muy madura, gracias a Dios, y es consciente de todo. A los niños hay que contarles todo lo que está pasando, las drogas que hay alrededor, las cosas a las que pueden estar expuestos”, señaló, añadiendo que su mamá también se encarga de dicha labor.

Luna Uribe, hija de Jessi Uribe y Sandra Barrios, cumplirá 15 años el próximo agosto - crédito @sandrabarrios0328/Instagram @sandrabarrios0328/Instagram

Aun así, reconoció que el hecho de que se esté convirtiendo en mujer ha sido un proceso difícil de asimilar. “Ya llevo como dos años que me ha dado duro, ¡porque era una niña! Ya no. Ahora quiere todos los fines de semana estar en pijamadas, que la chiva, que me voy a quedar donde mis amigas, y entonces que hay un niño y uno pendiente del ‘chino’, que pilas con el ‘chino’”. Añadió que hasta ahora su hija no ha presentado ningún novio en la casa y que, curiosamente, no responde llamadas ni mensajes de WhatsApp. “Tengo que contactarla por Instagram”, reconoció entre risas.