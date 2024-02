Centro Democrático definió su postura con Carlos Fernando Galán: esta fue la decisión de la bancada

El Centro Democrático cuenta con siete concejales en el Concejo de Bogotá para el periodo 2024-2027 - crédito Colprensa

El Centro Democrático empezó su labor en el Concejo de Bogotá con la decisión de si apoyaba o no a Carlos Fernando Galán, que contaba con mayoría en el cabildo para sacar adelante los proyectos del alcalde, aunque entendiendo que la colectividad nunca fue cercana al mandatario distrital.

Finalizando enero de 2024, la colectividad uribista tomó una decisión sobre su postura con el burgomaestre durante el periodo 2024-2027, que iba a marcar la agenda del partido en el cuatrienio y se debía definir con mucha atención por parte de sus siete concejales.

Cabe recordar que algunos de ellos ya habían mostrado su postura con Galán en diciembre, previo a la posesión en el Concejo, y algunos tenían reservas sobre lo que podía hacer el mandatario de la capital, así como otros esperaban darle una oportunidad, al menos, por un tiempo.

La decisión del Centro Democrático

Durante la noche del 31 de enero, el Centro Democrático le informó a sus militantes la postura que tomará en algunas ciudades y municipios del país, entre ellas Bogotá, tras la reunión de los siete concejales que querían esperar al primer mes en el cabildo para definir el caso.

“El Centro Democrático nuevamente se mantiene firme frente a la independencia de la administración distrital buscando realizar un arduo trabajo de control político”, decía un comunicado emitido por la oficina de la concejal Diana Diago y señaló que “se declaró en independencia al gobierno de Carlos Fernando Galán”.

El Centro Democrático informó que Bogotá era una de las ciudades en las que se declararía como partido independiente - crédito Prensa Diana Diago

“En reiteradas ocasiones, Diago sostuvo su postura independiente a través de los medios de comunicación y sus redes sociales, afirmando que no se transa y tampoco hará pactos con Galán”, decía el documento respecto a la posición de la cabildante.

Diago afirmó que “la ciudadanía no la eligió para hacerle el juego a Carlos Fernando Galán, me eligió para defender a Bogotá. El Centro Democrático debe ser un partido en defensa de los ciudadanos. Galán representa al santismo, a Claudia López y a las maquinarias de la politiquería. Lo que tenemos que hacer es vigilar y hacerle control a Galán, no firmarle un cheque en blanco”.

Los siete puntos programáticos

En charla con Infobae Colombia, el concejal Humberto Amín explicó que el Centro Democrático le presentó en diciembre al alcalde Carlos Fernando Galán un documento con siete acuerdos que, en caso de darle el visto bueno, sería fundamental para tomar una decisión sobre la postura del partido.

“Ese documento se le hizo llegar y dijo que los comparte con el Centro Democrático, que está de acuerdo, que son unos puntos que podemos trabajar durante estos cuatro años. Nos invita a una nueva reunión, a la cual solamente asistimos cuatro concejales, y al llegar dice que acepta esos siete puntos programáticos”, dijo el cabildante.

Amín añadió en ese momento que era uno de los concejales que consideraba la opción de convertirse en partido de Gobierno: “Compartimos muchas de las propuestas del alcalde Carlos Fernando Galán, como por ejemplo la seguridad, esa es una bandera de nosotros, defender el Metro de los bogotanos, sacar adelante políticas sociales como Hambre Cero, el tema de la austeridad, la salud mental, muchas políticas que nos acercan”.

“Si somos independencia o partido de gobierno y no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán, pues nos vamos a la oposición, eso es completamente válido dentro de una ley como el estatuto de la oposición”, añadió.

“Propuse la fórmula de la independencia”

El concejal Daniel Briceño también habló con Infobae Colombia sobre la posición del Centro Democrático y era uno de los que consideraba que era mejor la opción de ser independientes, cuya principal razón era por los sectores que eran cercanos a Carlos Fernando Galán.

“El primero es lo que se va a conformar y, lo que ya medio se va sabiendo, es que tendrá un gabinete mixto con personas cercanas a la administración de Claudia López y al presidente Gustavo Petro, entonces, en un tema de coherencia, creería yo que estar dentro de un Gobierno que combina gabinetes no me parece coherente, así que propuse la fórmula de la independencia como medida para ayudar a la ciudad. Yo creo que la oposición no es un camino, a Bogotá hay que ayudarla, pero desde la Independencia”, dijo en entrevista en diciembre de 2023.

El concejal Daniel Briceño fue uno de los concejales, junto a Diana Diago, que consideraba como mejor opción la independencia a Carlos Fernando Galán - crédito @Danielbricen/X

Otro punto que Briceño explicó fue que la independencia es la mejor oportunidad para alejarse de “cualquier tipo de tentación burocrática y demás, que son las estrategias o dinámicas que se dan en un tema de gobierno”, y resaltó que el partido debe estar acorde con sus ideas.

“Hay disparidades en algunas visiones que a nosotros nos pueden tildar de conservadores, pero que harían que uno no tenga una afinidad. Yo creo que, para declararse de Gobierno, uno debe tener una afinidad. Creo que la dinámica era poder ayudar desde la independencia en lo que, según nuestra visión, necesita la ciudad y pueda rechazar lo que no”, afirmó.