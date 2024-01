Luisa Fernanda W respondió a las críticas sobre su figura: “No opinemos de los cuerpos ajenos”

La influenciadora y empresaria cautivó con sus atuendo en Cartagena Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido con más trayectoria en las plataformas digitales en Colombia, se destacó al inició de su carrera por sus videos de humor y vida cotidiana; sin embargo, a sus 30 años, la influencer paisa cambió su contenido a recomendaciones sobre belleza, al tiempo que incursionó en el mundo empresarial con su marca de maquillaje Divva.

La reconocida influencer y empresaria colombiana, es el centro de atención luego de publicar un video en sus redes sociales, donde confrontó críticas sobre su cuerpo. La creadora de contenido, que suma más de 19 millones de seguidores en Instagram, respondió los comentarios negativos sobre su apariencia física, después de haber dado a luz a su segundo hijo, Domenic Bueno, hace casi un año.

La creadora de contenido le dijo a los detractores en las redes sociales que no opinaran de los cuerpos ajenos - crédito Luisa Fernanda W/Instagram

”Sí, tengo una leve pancita y más que para nadie es un secreto que tengo dos hijos, que hace un año más o menos tuve un bebé, que probamente tengo un busto más grande que el otro, sí, que me operé, pero quién dijo que las siliconas no bajan y más cuando has lactado a dos bebé”, dijo, recordando a sus seguidores que ser madre de dos y haber amamantado cambia el cuerpo.

Sin embargo, la empresaria continúa promoviendo un mensaje de aceptación y confianza en uno mismo, independientemente de las opiniones de las personas.

La pareja del cantante Pipe Bueno, y madre de dos hijos, Máximo y Domenic, trató este tema sensible en medio de una tendencia conocida como “arréglate conmigo”, en esta clase de videos, muestra su proceso de vestirse y compartir su estilo de vida, lo que ha generado tanto admiración como comentarios despectivos hacia su figura, pero esta vez la paisa no se quedó callada con las opiniones de los detractores.

“En mi anterior video todo el mundo comentando sobre mi cuerpo, que si la pancita, que si los senos, etc, el mensaje es simple, no opinemos de cuerpos ajenos 🙌🏻♥️ #GRWM”, escribió la colombiana en su publicación.

Luisa Fernanda W manifestó sentirse satisfecha con su figura después de dos embarazos - crédito @luisafernandaw/Instagram

En respuesta a los haters, Luisa Fernanda W señaló: “Tambien les conté que tengo unos kilitos de más y se vale, pero de verdad se siente un poquito incomodo y no porque me afecte la autoestima porque gracias a Dios de autoestima estoy muy bien, sino que de verdad que eso tan feo de la gente de estar opinando de los cuerpos ajenos. La verdad lo tenía que decir, lo tenía que dejar sacar de mi sistema y así como estoy, me siento espectacular”, fomentando una actitud de amor propio entre sus seguidores y criticando la cultura de los comentarios negativos.

Su iniciativa fue ampliamente respaldada por su comunidad en las redes sociales, recibiendo comentarios que elogian su belleza y sinceridad: “Ya quisieran muchas verse como tu después de dos hijos “; “Ay yo veo una mujer demasiado linda con cuerpazo en este video fin🧡”; “Que mal que ella tenga que salir a defenderse! Déjenla ser feliz si no le gusta algo de ella deje de seguirla y ya!”; “El colmo que critiquen tremendo cuerpazo después de 2 hijos”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Aparte de su destacado trabajo en las redes sociales, Luisa Fernanda W también es conocida por sus empresas, incluyendo su línea de maquillaje Divva y su participación en el restaurante Rancho Mx, localizado en las afueras de Bogotá. Esto destaca su multifacética carrera que trasciende más allá de su presencia en las plataformas digitales, estableciéndola no solo como creadora de contenido sino como una empresaria, además, madre de dos hijos y futura esposa del músico del género popular.