Exdirector de Fecode aseguró que los $ 500 millones no eran para Colombia Humana: “Debieron terminar en la campaña presidencial”

Fecode sí habría financiado a la campaña de Petro, según exdirector de Fecode - crédito montaje de Infobae

La polémica revelación del acta que confirmaría el traspaso de quinientos millones de pesos por parte de Fecode en favor de la campaña Petro Presidente continúa levantando inquietudes. Y aunque Gustavo Petro buscó defenderse bajo el argumento de una posible “persecución política” por parte de funcionarios del Gobierno de Iván Duque, las declaraciones del exdirector de Fecode pueden dejar mal parado al mandatario.

Por medio de una entrevista hecha por Semana, Ómar Arango Jiménez, anterior cabeza de Fecode, reveló que esta suma de dinero sí pudo haber sido destinada directamente a la campaña presidencial de Petro.

El dinero se habría movido a espaldas del entonces director

Según Arango, durante su gestión pudo haber irregularidades en el movimiento de quinientos millones de pesos que, según afirmó, fueron dirigidos indebidamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, afirmó que esta no fue una decisión tomada en las instancias regulares del sindicato.

En cambio, acusó a quienes giraron el dinero de haber realizado este movimiento “a sus espaldas”. Subrayó que el aporte económico no fue consultado con él pese a ser miembro del Comité Ejecutivo de Fecode, situación que, a su juicio, transgredió los protocolos internos del sindicato.

El presidente ha hablado insistentemente de las elecciones de 2026. No obstante, su campaña de 2022 pudo haber contado con financiameitno irregular - crédito Presidencia de la República

El exdirector le contó al medio mencionado que “quiero aclarar que esa aprobación de ese dinero no fue por unanimidad. Eso se hizo en una reunión donde yo no estuve, no contaron conmigo, siendo miembro del Comité Ejecutivo de Fecode. Éramos 15, y 14 estaban en la primera vuelta con Gustavo Petro y uno con Jorge Enrique Robledo, que era yo. Yo nunca he dejado de asistir a las reuniones. Lógicamente que ellos no contaron conmigo porque, obviamente, yo no estaba en la campaña de Gustavo Petro”, enfatizó.

De hecho, agregó que Fecode sí había invertido en material publicitario para dicha campaña. Estas fueron sus palabras:

“Me enteré por personas ajenas al ejecutivo que me preguntaron si era cierto que habían aprobado 500 millones de pesos para la campaña de Petro y yo respondí que no, que no conocía porque no se había aprobado en ninguna reunión del Comité Ejecutivo. Aclaro que a mí no me fastidia y no me opongo a que se haya acompañado la campaña presidencial de Petro, porque después me tocó ver cómo los recursos de Fecode se invirtieron en gorras, camisetas, lapiceros de la campaña. Los sindicatos, creo, pueden acompañar las campañas democráticas siempre y cuando se hagan en las instancias correspondientes. No supe de esos 500 millones, creo que el Comité Ejecutivo no está facultado para aprobar una suma de ese nivel”, apuntó.

El proceso para girar los 500 millones de pesos a la campaña de Petro, según Arango, se mantuvo oculto para él hasta después de su efectuación, cuando descubrió que el depósito se realizó mediante cheque.

La intención de Fecode habría sido apoyar la campaña desde el inicio, según exdirector

Por otro lado, la confirmación de que los fondos realmente se destinaron a la campaña de Petro y no a la organización política Colombia Humana, como se ha intentado aclarar luego de que el acta saliera a la luz, ha sido complejo. En el diálogo, Arango sostuvo que, pese a las afirmaciones de ciertos ejecutivos de Fecode sobre la dirección del dinero, la intención siempre fue apoyar directamente la campaña presidencial. Esto ya sería una contravención a la normativa que regula las contribuciones de entidades sindicales y personas jurídicas a actividades políticas.

“Ellos mismos plantearon el inconveniente de llevar la plata a la campaña de Petro. Dicen ellos en un informe posterior que lo hicieron a través de la Colombia Humana, pero los recursos debieron terminar en la campaña presidencial (...) No lo digo yo. Puedo hacerle llegar actas donde Domingo Ayala, hoy presidente de Fecode, afirma que los 500 millones de pesos eran para la campaña de Gustavo Petro, que se dio por una vía o por otra, pero nuestro sindicato no tenía por qué darle plata a la Colombia Humana para nada, no. La plata era para la campaña, eso lo puedo yo afirmar, eso debe estar en las actas del comité ejecutivo, los aportes de publicidad, gorras, camisetas, lapiceros. No le hicimos publicidad para la Colombia Humana, sino para la campaña. Eso está claro. Eso que quede claro: la plata que aprobaron no era para la Colombia Humana, era para la campaña de Gustavo Petro. Eso puedo afirmarlo. Fecode debería dar la cara y decir la verdad. Colombia Humana nunca nos pidió plata a nosotros”, le informó Arango a Semana.

Ahora bien, Ómar Arango también señaló la implicación de altos directivos de Fecode en estos movimientos, identificados como Nelson Alarcón, tesorero; William Velandia, presidente; y Domingo Ayala, fiscal. No obstante, indicó que había una una capa de gravedad al asunto, en consideración de que las decisiones pudieron haber tomadas con “trampa”.

En el reporte de gastos entregado por la Colombia Humana figura la entrega de los 500 millones de pesos por parte de Fecode - crédito cne.gov.co

“Ahí hay unos miembros del Comité Ejecutivo que hacen cosas indebidas. Todo se puede hacer, pero hay cosas irregulares hechas por tres o cuatro directivos de Fecode que les gusta la trampa (...) Si le hubieran preguntado al magisterio colombiano si estaba de acuerdo con el aporte, creo que el 80% estaba con la campaña de Petro y no había necesidad de hacer esos torcidos”, aseveró.